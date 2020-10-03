31-летняя южноафриканская модель Кэндис Свейнпол, ангел Victoria's Secret, ошеломила чувственным снимком на фоне дикой природы
Как передает Politeka.net, красотка опубликовала архивное фото в своем микроблоге в Инстаграм, в котором предстала в одном платье-пеньюаре, и то настолько мокром, что виден каждый соблазнительный изгиб ее превосходного тела.
Так, Кэндис позировала на фоне речки, стоя на каменном берегу, вся влажная и пленительная. Девушка маняще изогнулась, немного задрав голову и отставив в сторону ногу - дабы подчеркнуть этой позой и без того огромный соблазн. Свейнпол закрыла глаза от удовольствия.
"Когда-то давным-давно в Коста-Рике... Прямо сейчас потребность быть на природе очень реальна 🌱🧚🏻💦", - подписала фото Кэндис.
Пользователи с восторгом кинулись обсуждать увиденное, оставив в комментариях самые горячие комплименты:
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"Очень реально!! 🙏🏽"
"невероятно 💖"
"Вы просто великолепны! Самая красивая и самая сексуальная женщина на Земле 😍🥰❤😚"
"Самая ослепительная и потрясающая, чувственная и красивая 😍"
"😲 Ты убиваешь меня 🔥🔥🔥"
"это нереальное тело 💕💕💕"
"И Бог создал женщину 🔥"
"Лучшее фото 2020 года 🔥👏🏾"
"Какая богиня"
Ранее мы сообщали, Кэндис разгорячила публику видом в моно-бикини кремового оттенка. Девушка позировала на берегу океана, повернувшись к камере спиной. Аппетитные линии ее бедер и ягодиц не способны впечатлить разве что слепого.
Модель оперлась на сухую ветвь, дотронувшись руками лица и немного задрав голову.
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