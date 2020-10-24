Известная модель Кэндис Свейнпол, звезда Victoria’s Secret, показала необычный образ и рассказала о своей философии

На фото красотка показала себя в белой мокрой накидке и черных трусиках. Звезда сидела под душем, сверкая влажным телом. Кэндис на втором кадре показала руки и ноги, а на третьем - была уже в пиджаке и смотрела прямо в камеру. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Я вода, достаточно мягкая, чтобы дать жизнь, достаточно жесткая, чтобы заглушить ее ~ Рупи Каур", - написала звезда под публикацией.

Фанаты поставили десятки тысяч лайков и написали комментарии:

"Лучшая редакционная статья", "Мне нравится эта цитата Рупи. И это потрясающая съемка, я полностью влюблен. Это твоя атмосфера", "Выдающийся единственный и неповторимый", "абсолютно красивая", "Ты вода, чтобы утолить мою жажду .... Огонь там, где горит чувство .... Ветер, где летят мечты ...", "Одержим тобой", "Я так хочу с тобой сниматься # королева".

Сообщалось, что популярная модель Кэндис Свейнпол впечатлила стройными формами.

Кэндис позировала на черно-белом фото, слегка выгнувшись для того, чтобы ее формы приобретали более соблазнительный вид.

Звезда надела черный короткий топик, оголивший ее "стальной" пресс. На шее сверкала красивая золотая цепочка.

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