Популярная модель и ангел Victoria’s Secret Кэндис Свейнпол показала фигуру в крохотном купальнике
Снимки знаменитость опубликовала в Instagram, передает Politeka.
«По многочисленным просьбам ... 🐆 бестселлеры пополнились!» - говорится в сообщении.
На опубликованной фотографии Свейнпол позирует сидя, спиной на камеру. Красотка нарядилась в крохотный купальник, который максимально подчеркивает ее безупречную фигуру.
«Хищная птичка», «абсолютная красота», «ты невозможная», «обожаю тебя. Такая сильная», «Я умер и закончился», «безупречный вид», «чистый ангел», «ты спустилась к нам с небес», «чертовски хороша, Кэндис», - пишут ее поклонники.
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На фото красотка показалась в коротких шортиках и белом топе. Звезда дополнила образ полосатой рубашкой, которую приспустила с плеч. Кэндис оставила волосы распущенными, а сама смотрела в объектив камеры. Девушка решила показать себя на фоне зеленой растительности.
Фанаты, включая коллегу Жизель Оливейру, поставили более 100 тысяч лайков и написали "море" комплиментов.
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