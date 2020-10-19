Популярная модель и ангел Victoria’s Secret Кэндис Свейнпол показала фигуру в крохотном купальнике

Снимки знаменитость опубликовала в Instagram, передает Politeka.

«По многочисленным просьбам ... 🐆 бестселлеры пополнились!» - говорится в сообщении.

На опубликованной фотографии Свейнпол позирует сидя, спиной на камеру. Красотка нарядилась в крохотный купальник, который максимально подчеркивает ее безупречную фигуру.

«Хищная птичка», «абсолютная красота», «ты невозможная», «обожаю тебя. Такая сильная», «Я умер и закончился», «безупречный вид», «чистый ангел», «ты спустилась к нам с небес», «чертовски хороша, Кэндис», - пишут ее поклонники.

До этого мы рассказывали, что модель Кэндис Свейнпол из "Victoria's Secret" показала себя, восхитив фанатов и коллег

На фото красотка показалась в коротких шортиках и белом топе. Звезда дополнила образ полосатой рубашкой, которую приспустила с плеч. Кэндис оставила волосы распущенными, а сама смотрела в объектив камеры. Девушка решила показать себя на фоне зеленой растительности.

Фанаты, включая коллегу Жизель Оливейру, поставили более 100 тысяч лайков и написали "море" комплиментов.

Напомним, звезда Victoria’s Secret в мини-топе получила наслаждение от собственных изгибов

А еще Politeka писала, что звезда Victoria’s Secret Кэндис Свейнпол позировала полностью без одежды

Также Politeka сообщала, что звезда Victoria’s Secret засветила самое сокровенное в шелковом платье без белья