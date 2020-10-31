Олівія Калпо, американська модель і актриса, переможниця конкурсів Міс США 2012 і Міс Всесвіт 2012, похвалилася найапетитнішими місцями в білосніжному бікіні
Модель з шикарною зовнішністю без всякого сорому дозволяє собі викладати найспекотніші фото, передає Politeka.net.
Зірка цього разу показала красиву фігуру в бікіні. Модель повернулася до камери боком. В результаті такої красивої пози стала видна у всій красі апетитна п'ята точка. Сідниці красиво випирали. При цьому маленькі плавочки натягнулися трохи вище стегон, не закриваючи види.
Білий ліфчик ефектно виглядав на принадах моделі, а акуратна зав'язочка на спині виглядала майже невидимою.
Завершила образ Калпо біла пов'язка на голові. Модель дивилася в камеру, відкривши губи.
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Фото було зроблено в одному з готелів на балконі з басейном. Таця з фруктами плавала по воді. Мабуть, красуня приготувалася до трапези.
"Заздалегідь перепрошую за спам в бікіні 👙 !!!!",- написала красуня.
За дев'ять годин пост зібрав майже 100 тисяч лайків і багато коментарів. Користувачі мережі позитивно оцінили фото і просили більше не вибачатися.
Нагадаємо, Олівія Калпо постала в красивому купальнику білого кольору з зеленим горошком. Ліфчик красиво сів на грудях, а плавки на високій посадці, завдяки товстому поясу, ідеально виділяли тонку талію.
Красуня сіла на коліна і розставила ніжки. Вона була в тонкому халатику, який трохи приспустила з плечей.
Фото зібрало багато позитивних коментарів від шанувальників моделі, адже вона цього гідна.
Нагадаємо, що Олівія Калпо випустила "подружок" на прогулянку без білизни, вигляд вражає: "Ух, які».
Як повідомляла Politeka, Олівія Калпо виставила напоказ пружні форми в безсоромному топіку: "стиглі персики".
Також Politeka писала, що Олівія Калпо в гарячій позі на яхті ледь не засвітила найпотаємніше:"акуратніше, дитинко".