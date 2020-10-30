Російська політик, журналіста і телеведуча Ксенія Собчак похвалилася несподіваним кадром

Знімок вона показала у себе в Instagram, передає Politeka.net.

Собчак відображена в блискучій просвічуваній сукні. При цьому у неї на ній надітий нашийник з масивною ланцюгом.

"Андрій Артемов, любий, я - раба твоїх суконь і твого чю! Ти офігенний, розумний, стильний!» - написала шоувумен.

Так Собчак привітала російського стиліста з днем народження.

Зазначимо, таке провокаційне фото Собчак підняло справжню бурю в мережі. Думки розділилися: хтось в захваті від такого образу, інші ж відреагували вкрай негативно.

"Супер Ксю«," Ксенія, ви – вогонь. І плаття огнище», «дуже гарне плаття ви в ньому красуня», «У цінності у людей)) раба суконь», «несмак», «кінь в сукні», " класна чорт візьми👍", - пишуть в коментарях.

Нагадаємо, шоумен і колишній учасник шоу "Дом-2" Рустам Солнцев видав подробиці роману Собчак з екс-генпродюсером телебудівництва Олексієм Михайлівським.

"Собчак була в той момент адептом йоги, худа, дупи немає, цицьок немає. Нічого немає, але прикольна. Вони були зайняті самі собою. Там любов була страшна", - поділився Солнцев.

Нагадаємо, що Собчак з затертим обличчям плюнула на все і приміряла діловий костюм: "навіщо вас так жорстко...".

Як повідомляла Politeka, Ксенія Собчак без ліфчика на балконі голосно осоромилася перед народом: "як завжди...".

Також Politeka писала, що Собчак в образі зацілованої Школярки побешкетувала на дивані: "Прибухнула?».