Російська політик, журналіста і телеведуча Ксенія Собчак похвалилася несподіваним кадром
Знімок вона показала у себе в Instagram, передає Politeka.net.
Собчак відображена в блискучій просвічуваній сукні. При цьому у неї на ній надітий нашийник з масивною ланцюгом.
"Андрій Артемов, любий, я - раба твоїх суконь і твого чю! Ти офігенний, розумний, стильний!» - написала шоувумен.
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Так Собчак привітала російського стиліста з днем народження.
Зазначимо, таке провокаційне фото Собчак підняло справжню бурю в мережі. Думки розділилися: хтось в захваті від такого образу, інші ж відреагували вкрай негативно.
"Супер Ксю«," Ксенія, ви – вогонь. І плаття огнище», «дуже гарне плаття ви в ньому красуня», «У цінності у людей)) раба суконь», «несмак», «кінь в сукні», " класна чорт візьми👍", - пишуть в коментарях.
Нагадаємо, шоумен і колишній учасник шоу "Дом-2" Рустам Солнцев видав подробиці роману Собчак з екс-генпродюсером телебудівництва Олексієм Михайлівським.
"Собчак була в той момент адептом йоги, худа, дупи немає, цицьок немає. Нічого немає, але прикольна. Вони були зайняті самі собою. Там любов була страшна", - поділився Солнцев.
Нагадаємо, що Собчак з затертим обличчям плюнула на все і приміряла діловий костюм: "навіщо вас так жорстко...".
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