Российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак произвела фурор личными фото из отельного номера

Как передает Politeka.net, несколько ночных кадров Ксения опубликовала у себя в Инстаграм. На фото немного уставшая и помятая Собчак в леопардовом платье делает селфи, лежа на кровати. Красотка позирует и пытается выглядеть соблазнительно.

«Сочинские ночи», - подписала фото Собчак.

За полдня пост красотки собрал более 50 тысяч лайков. В комментариях Ксению заподозрили в том, что она на фото пьяная. Кроме этого, поклонники стали хвалить цветущую телеведущую, радуясь за ее личное счастье.

«Прибухнула? Ну и правильно», «Ксения, выглядите как зацелованная школьница:) Завидую! Так держать!», «Любовь красит человека», «Как всегда – неотразима, мне ну очень нравится и стиль, и внешность», «Сразу видно расслабилась! Молодец», «Пьяненькая», «Подвыпимши?», «Помятая», «Ксюха, как же тебе любовь к лицу!», «Яркая, натуральная! Образ напомнил Бритни Спирс почему-то», «Ксения, идите спать) уже 2 ночи», - пишут пользователи сети.

Отметим, что на днях Собчак отпраздновала первую годовщину со своим первым мужем Константином Богомоловым. Поклонники и коллеги в восторге от того, как Ксения преобразилась за этот год.

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