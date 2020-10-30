Российская политик, журналиста и телеведущая Ксения Собчак похвасталась неожиданным кадром

Снимок она показала у себя в Инстаграм, передает Politeka.net.

Собчак запечатлена в блестящем просвечивающемся платье. При этом у нее на ней надет ошейник с массивной цепью.

«Андрей Артемов, любимый, я - раба твоих платьев и твоего чю! Ты офигенный, умный, стильный!» - написала шоувумен.

Так Собчак поздравила российского стилиста с днем рождения.

Отметим, такое провокационное фото Собчак подняло настоящую бурю в Сети. Мнения разделились: кто-то в восторге от такого образа, другие же отреагировали крайне негативно.

«Супер Ксю», «Ксения, вы – огонь. И платье огнище», «Очень красивое платье вы в нем красотка», «Во ценности у людей)) раба платьев», «Безвкусица», «Лошадь в платье», «Классная черт возьми 👍», - пишут в комментариях.

Напомним, шоумен и бывший участник шоу «Дом-2» Рустам Солнцев выдал подробности романа Собчак с экс-генпродюсером телестройки Алексеем Михайловским.

«Собчак была в тот момент адептом йоги, худая, задницы нет, сисек нет. Ничего нет, но прикольная. Они были заняты сами собой. Там любовь была страшная», - поделился Солнцев.

Напомним, что Собчак с затертым лицом плюнула на все и примерила деловой костюм: "Зачем вас так жестко...".

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