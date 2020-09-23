38-летняя российская телеведущая и светская львица Ксения Собчак обескуражила публику внешним видом

Как передает Politeka.net, звезда опубликовала архивное фото, на котором предстала в свободном сарафане серого цвета в мелкий цветочек, светлой кепке и самых обычных вьетнамках. На плечи Ксения накинула пеструю шаль с длинной бахромой. В таком виде Собчак вышла на балкон отеля в Сочи.

Телеведущая собрала волосы в пучок и посмотрела вдаль, нацепив на лицо солнцезащитные очки.

"Последняя теплая неделя в Москве - но в шлепках уже не походишь ))))Люблю вас и спасибо вам за то, что это взаимно❤️", - подписала фото Собчак, прорекламировав также толстовки в своем интернет-магазине.

Пользователи кинулись бурно комментировать увиденное:

"Вы мой эталон женщины. Всегда красивая и остроумная!!!!От души!!!!!🌹"

"Ксения, вы прекрасны🌸"

"Ксения Анатольевна! Мужская часть аудитории возмущена проявленным сексизмом и негодует по поводу отсутствия мужской линейки, как жить дальше ?)"

"О это Сочи)"

"7 тыщщщщ? за что? ксюха, не борзей"

"Как всегда никакая)"

"А при чем Москва, когда фото из Сочи?"

"Ужасные кривые ноги"

"Ксения, как вам удается на протяжении многих лет оставаться главным секс-символом страны? 💞"

"Ой, Ксюша, Ксюша, Ксюша - пошей еще толстовочки из плюша😜🤓😘"

"Собчак, если ты боишься за репутацию, то хочу тебе сказать, что у тебя нет репутации👍"

Ранее мы сообщали, Собчак устроила себе необычную фотосессию на диване. Для этой цели Ксения надела леопардовую блузу и подвела глаза черным карандашом. Растрепанная звезда предстала в различных позах, с игривым взглядом.

«Прибухнула? Ну и правильно», «Ксения, выглядите как зацелованная школьница:) Завидую! Так держать!», «Любовь красит человека», «Как всегда – неотразима, мне ну очень нравится и стиль, и внешность», - отреагировали пользователи.

Напомним, что Собчак с затертым лицом плюнула на все и примерила деловой костюм: "Зачем вас так жестко...".

Как сообщала Politeka, горячая Собчак в свадебном корсете растаяла в объятиях Богомолова: "Он не первый и не...".

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