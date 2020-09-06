Популярная телеведущая Ксения Собчак предстала перед фанатами в новом образе

Об этом пишет Politeka.net.

Жаркое фото российская звезда опубликовала в своем микроблоге Instagram.

Так, 38-летняя телеведущая Ксения Собчак предстала в "серьезном" образе, примерив на себя деловой костюм.

Для эффектности звезда выпрямила волосы и сделала яркий макияж.

"Ну очень деловая колбаса готовится к очередной командировке! Обожаю деловые костюмы по выходным", - подписала она новое фото в своем Instagram.

Преображение Ксении Собчак пришлось по душе поклонникам. Некоторые отметили, что ей идет деловой стиль. Но были и такие комментаторы, которые обвинили телеведущую в "звездной болезни".

"Высоко слишком нос задрала", "Зачем вас так жестко фотошопят", "Крутая! И галстук в тему", "Красотка", "Классная! Яркая! Искромётная!", "Стильная Леди", "Ах, люблю деловую одежду, но вышла на новую работу в карантин, и так и не была в офисе, все из дома. В Барселоне скоро всё перейдут на удалёнке, чувствую", "Обожа...", "Красотка", "Подлецу все к лицу", "Наша любимая", "Офигенная Ксюша!", - написали они в комментариях.

Ранее мы рассказывали, как Собчак попала в подобный религиозный скандал.

На одном из фото, опубликованных в Инстаграм, Ксения предстала в серьгах-иконах с изображением Иисуса Христа. Фото устроило настоящий взрыв в сети. Ситуацию прокомментировал представитель православной церкви, глава Патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов

По его словам, за такое богохульство светская львица "плохо кончит".

Напомним, Собчак в платье-балахоне не смогла скрыть животик, Богомолов светится от счастья.

Как сообщала Politeka, Ксения Собчак "потеряла" лифчик по дороге к Богомолову.