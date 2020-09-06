Популярная телеведущая Ксения Собчак предстала перед фанатами в новом образе
Об этом пишет Politeka.net.
Жаркое фото российская звезда опубликовала в своем микроблоге Instagram.
Так, 38-летняя телеведущая Ксения Собчак предстала в "серьезном" образе, примерив на себя деловой костюм.
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Для эффектности звезда выпрямила волосы и сделала яркий макияж.
"Ну очень деловая колбаса готовится к очередной командировке! Обожаю деловые костюмы по выходным", - подписала она новое фото в своем Instagram.
Преображение Ксении Собчак пришлось по душе поклонникам. Некоторые отметили, что ей идет деловой стиль. Но были и такие комментаторы, которые обвинили телеведущую в "звездной болезни".
"Высоко слишком нос задрала", "Зачем вас так жестко фотошопят", "Крутая! И галстук в тему", "Красотка", "Классная! Яркая! Искромётная!", "Стильная Леди", "Ах, люблю деловую одежду, но вышла на новую работу в карантин, и так и не была в офисе, все из дома. В Барселоне скоро всё перейдут на удалёнке, чувствую", "Обожа...", "Красотка", "Подлецу все к лицу", "Наша любимая", "Офигенная Ксюша!", - написали они в комментариях.
Ранее мы рассказывали, как Собчак попала в подобный религиозный скандал.
На одном из фото, опубликованных в Инстаграм, Ксения предстала в серьгах-иконах с изображением Иисуса Христа. Фото устроило настоящий взрыв в сети. Ситуацию прокомментировал представитель православной церкви, глава Патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов
По его словам, за такое богохульство светская львица "плохо кончит".
Напомним, Собчак в платье-балахоне не смогла скрыть животик, Богомолов светится от счастья.
Как сообщала Politeka, Ксения Собчак "потеряла" лифчик по дороге к Богомолову.