Бывший муж Ксении Собчак 48-летний Максим Виторган рассказал, как хотел расправиться с писателем Александром Цыпкиным, приревновав его к жене

Поводом для подозрений стало появление Собчак на творческом вечере Александра, о чем она почему-то умолчала, рассказал Витроган YouTube-шоу Светланы Бондарчук «Света вокруг света».

«Ужинали с Наташей Ионовой, и она вдруг говорит: «А здорово мы вчера с тобой у Цыпкина зажгли». Я такой: «Что?»… Мы едем домой, я страшно зол. Звоню приятелю, говорю: «Есть какой-то писатель Александр Цыпкин. Найди мне, пожалуйста, его телефон. Говорю в страшной злобе — на Ксению, конечно, а не на Цыпкина. Планка упала, все кипит. Мне присылают телефон, набираю и говорю: «Александр, здравствуйте. Это вас беспокоит Максим Виторган, я муж Ксении Собчак». Он говорит: «Да, здравствуйте»… Я очень разозлился на Ксению, а Саше досталось не за что. В общем, я говорю ему: «Если вы еще раз позвоните или напишете моей жене, я воткну вам палец в один глаз, выткну из другого и вырву переносицу». Возникла пауза. Потом он сказал: «Хорошо, но вам придется встать в очередь», — вспоминал артист.

Он, отметил, что такой ответ его охладил. Более того, у Витроган позже даже подружился с писателем.

«Почти незаметно получилось, что Саша вошел в круг моих достаточно близких друзей. Он очень понятийный, в нем есть внутренний, извините за возвышенный слог, моральный стержень, который созвучен с моим, при том что мы достаточно разные люди. Он, например, общается с персонами, которым я не то чтобы руки не подал, но дружить точно бы не стал» , — заявил актер.

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