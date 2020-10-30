Відома телеведуча Настя Івлєєва з "Орел і Решка" показала себе в незвичайному вигляді

На кадрах Настя позувала в червоних штанях і чорному топі. Дівчина засунула собі в штани дві кульки, збільшуючи собі п'яту точку. У підсумку вони лопнули в кінці відео. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Груди або попа", - підписала веселий ролик Івлєєва.

Фанати подивилися десятки тисяч разів відео і написали коментарі:

"Карді Бі відпочиває"," гармата Настюша"," горіх"," а-ха-ха, Настя зробила мій день"," Кардашьян вийшли їх чату"," Шкода, що з мозком так не можна"," Настя як завжди", " головне - щоб дівчина була адекватною, а все інше-неважливо!", "У тебе норм фігура ((", "ти найкраща сонечко"," Бомба чесно кажучи", " Івлєєва, я тебе обожнюю! Однозначно попа", " очманіти, Івлєєва! Красуня)", " а можна два в одному ?", "У тебе тіло шикарне, ніякі кульки тобі не потрібні)".

Повідомлялося, що телеведуча проекту "Орел і решка" Настя Івлєєва розкрила свою "справжню" зовнішність.

На фото-маленька брюнетка з очищами, з пишною зачіскою і синім бантом на голові. І єдина схожість з "нинішньої" Івлєєвої-томний погляд.

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