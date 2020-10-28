Популярная российская блогерша и звезда шоу «Орел и Решка» Настя Ивлеева покорила модельным талантом в откровенных нарядах

Кумир молодежи известна не только своими забавными видео и появлением на телевидении, но и стильными фотосетами. Поклонники Ивлеевой решили создать видео, на котором запечатлен процесс съемок красотки. Соответствующие кадры появились на одной из ее фан-страниц в Инстаграм, передает Politeka.net.

На видео показано, как блогерша позирует перед камерой в разных соблазнительных нарядах. На ней можно увидеть мини-платье нежно-розового цвета с вырезами по бокам и глубоким декольте, кожаные штаны в сочетании с короткими блузами, открывающими живот, и лифчиками и смелый шелковый наряд с топом на тонких бретельках. Чем дальше на видео, тем меньше одежды остается на красотке.

Ивлеева позирует как профессиональная модель, демонстрируя свое стройное тело в томных позах.

Поклонники красотки не смогли пройти мимо таких кадров.

«Нереально», «Так вот зачем тебе нужно было позирование», «шайн моя», «Шикарно», «Кто это если не икона?», «Шик», «Ай мне нравится», «Балдеж», - пишут люди.

До этого мы писали, что Ивлеева опубликовала ролик, на котором скомбинировала свое видео с отрывком из легендарного фильма «Грязные танцы». Ивлеева изображала героиню фильма и вместе с ней устроила грязные танцы прямо на полу.

«Какой ваш любимый фильм?», - подписала видео звезда.

Напомним, бесстыжая Ивлеева из «Орла и Решки» устроила грязные танцы на полу: «Надо с Элджеем повторить».

Как сообщала Politeka, болезнь изменила внешность Насти Ивлеевой из "Орла и решки", как она теперь выглядит: "Кому душу продала?".

Также Politeka писала, что Ивлеева из "Орла и Решки" озадачила странным заявлением: "Меня как будто уже месяц дома не было...".