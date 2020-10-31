Російська модель Анастасія Квітко, яку називають копією Кім Кардашьян, виставила свої об'єми в глибокому декольте

Відома красуня любить привертати увагу до своїх форм, передає Politeka.net. Отримавши величезну популярність, Квітко продовжує дивувати відвертими образами.

В одній з фан-груп опублікували архівне фото зірки. Анастасія постала в обтягуючому топіку з величезним декольте, з якого просто вистрибували груди.

Принади без білизни перебували в "небезпечному" положенні, і, здавалося, від незручного руху можуть вистрибнути з вирізу.

Також красуня одягла обтягуючі міні-шорти, які обтягнули її пружні сідниці і підкреслили стрункість талії.

Туфельки-човники на шпильках не тільки виглядали ефектно, але також подовжили ніжки.

Завершила образ сумочка на ланцюжку.

Модель дивилася в сторону, при цьому вітер розвіював її волосся.

Фото було зроблено на причалі, біля дорогих машин. За 13 годин воно зібрало понад 6000 лайків і багато коментарів. Користувачі мережі написали багато приємних повідомлень красуні.

"Від видів кидає в жар", - написав один з шанувальників.

Нагадаємо, Анастасія Квітко позувала у в'язаних топі з великим декольте, з якого ледь не вислизав бюст, і в довгій спідниці. З вирізу кокетка виставила стрункі ніжки.

Модель розпустила хвилясте волосся, і повернула голову вбік. Очі красуні були закриті, а губи вона трохи виставила вперед.

Раніше повідомлялося, що Анастасія Квітко постала у рваних штанях і "невидимому" топі. Красуня стоїть біля панорамного вікна, а волосся залишила розпущеним. Дівчина в руці тримає телефон, показуючи там щось.

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