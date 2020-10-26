Российская модель Анастасия Квитко, которую называют копией Ким Кардашьян, показала стильный образ в трендовом топе

Пышногрудая модель любит внимание, а потому ради похвалы и комплиментов публикует в Инстаграм далеко не скромные фото. Девушка раздевается и позирует в едва заметных кружевах, чтобы поднять популярность в сети. Так как она рекламирует данный тип белья, скромности перед камерой Квитко не испытывает.

Открыто заявляя, что считает себя лучше Ким Кардашьян или Кайли Дженнер, Квитко хвастается шестым размером бюст в обтягивающих мини и светит достоинствами при любом удобном случае. Как видно на фото, даже в тоненьком и простом зеленом топе с рукавами в сеточку она будет выглядеть довольно пикантно.

Так как на плечах девушки нет удерживающих бретелек, грудь модели была показана фанатам во всей красе. Светло-синие джинсы дополнили лук, подчеркнув также талию Насти. Вот что пишут в сети:

«Хорошего дня 🍀; Красивый вид; реально прекрасна, как королева; Ты такая красивая детка; ... ты будешь там, иншааллах, во время встречи?; Элегантный образ🌹; Выглядит умно и красиво; Ти будеш моя❤️❤; Слишком мило, так красиво; Ботокс искусственный; Вы связаны с Джастином Бибером, потому что выглядите как его женская версия?;О боже ... 😂 Нимфа😂 То есть .... это даже не ты, девочка; Ты такая красивая, детка🌹🌹🌹; Так жарко».

Ранее мы писали, что Настя совсем не скромничает, когда дело доходит до ее новых фотосессий. Девушка очень гордится своим телом, а потом не скрывает его ни дома, ни на пляже. Квитко показывает бюст и ягодицы в самых модных бикини и выставляет напоказ кадры для взрослых, едва скрывая тело под тоненькими клочками ткани.

Так как модель считает себя намного привлекательнее даже Ким Кардашьян, она нередко подвергается критике и насмешкам за неестественно тонкую талию в сочетании с пышной фигурой при низком росте.

Впрочем, у Насти также довольно много фанатов. Под фото, на котором Квитко позировала в черно-синем бикини, фанаты принялись нахваливать звезду за ее солнечные кадры и привычку подбирать лучшее даже для отдыха на побережье.

Напомним, что Анастасия Квитко не удержала сочные формы, натянув слишком маленькое бикини: "Это просто мед!"

А еще Politeka писала, что Анастасия Квитко показала свою «ким» в откровенном купальнике: «Вау, светится».

Также Politeka сообщала, что Анастасия Квитко подразнила пышными "пончиками" в одной сеточке и кружевах: топ "вкусных" образов