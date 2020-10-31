Российская модель Анастасия Квитко, которую называют копией Ким Кардашьян, выставила свои объемы в глубоком декольте 

Известная красотка любит привлекать внимание к своим формам, передает Politeka.net. Получив огромную популярность, Квитко продолжает удивлять откровенными образами. 

В одной из фан-групп опубликовали архивное фото звезды. Анастасия предстала в обтягивающем топике с огромным декольте, из которого просто выпрыгивала грудь. 

Прелести без белья находились в "опасном" положении, и, казалось, от неловкого движения могут выпрыгнуть из выреза. 

Также красотка надела обтягивающие мини-шорты, которые обтянули ее упругие ягодицы и подчеркнули стройность талии. 

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Туфельки-лодочки на шпильках не только смотрелись эффектно, но также удлинили ножки. 

Завершила образ сумочка на цепочке. 

Модель смотрела в сторону, при этом ветер развеивал ее волосы. 

Фото было сделано на причале, возле дорогих машин. За 13 часов оно собрало более 6000 лайков и много комментариев. Пользователи сети написали много приятных сообщений красотке. 

"От видов бросает в жар", - написал один из поклонников. 

Напомним, Анастасия Квитко позировала в вязаных топе с большим декольте, из которого едва ли не выскальзывал бюст, и в длинной юбке. Из выреза кокетка выставила стройные ножки. 

Модель распустила волнистые волосы, и повернула голову вбок. Глаза красотки были закрыты, а губы она немного выставила вперед. 

Ранее сообщалось, что Анастасия Квитко  предстала в рваных штанах и "невидимом" топе. Красотка стоит у панорамного окна, а волосы оставила распущенными. Девушка в руке держит телефон, показывая там что-то.

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