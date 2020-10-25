Модель Анастасия Квитко, более известная как русская Кардашьян, нарядилась в слишком откровенный топик

Модель обожает демонстрировать свои прелести во всей красе, сообщает Politeka.net. Фанаты приходят в восторг от снимков красотки и делают репосты жарких снимков в своих группах.

Так, на одной из фан-страничек появилось фото, на котором Квитко едва не вывалила свой бюст. Звезда позировала в белоснежном топике с большим декольте.

В смелой одежде грудь модели будто развалилась. Толстые бретельки, казалось, сейчас соскользнут с плечей и взору предстанут пышные прелести во всей красе.

Нельзя не отметить и длину одежду, благодаря которой заметен упругий живот Анастасии.

Знаменитость надела синие джинсы на высокой посадке, которые обтянули ее стройную талию и пышные бедра.

Завершили образ различные стильные украшения, в том числе и солнечные очки.

За три часа пост собрал более 2000 лайков и много комментариев.

Пользователи сети обратили внимание на достоинства красотки и написали много комплиментов.

"Вот это красота!", - написал один из поклонников.

Напомним, Анастасия Квитко предстала в черном откровенном купальнике, тонкие бретельки которого спустила с плеч. Маленькая лямка обтянула спину, а бикини подпрыгнуло выше бедер.

"Шелковые" ягодицы смотрелись просто завораживающе. При этом грудь звезды красиво выпирала.

Ранее сообщалось, что Анастасия Квитко позировала в прозрачном боди. Девушка дополнила образ шлейфом и туфлями. Модель стояла на улице, отведя взгляд от камеры. Анастасия демонстрировала свою пышную грудь в большом разрезе, а также аппетитные ножки.

Напомним, русская Кардашьян взбудоражила своими "габаритами" в приспущенном купальнике

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