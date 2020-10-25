Модель Анастасия Квитко, более известная как русская Кардашьян, нарядилась в слишком откровенный топик
Модель обожает демонстрировать свои прелести во всей красе, сообщает Politeka.net. Фанаты приходят в восторг от снимков красотки и делают репосты жарких снимков в своих группах.
Так, на одной из фан-страничек появилось фото, на котором Квитко едва не вывалила свой бюст. Звезда позировала в белоснежном топике с большим декольте.
В смелой одежде грудь модели будто развалилась. Толстые бретельки, казалось, сейчас соскользнут с плечей и взору предстанут пышные прелести во всей красе.
Нельзя не отметить и длину одежду, благодаря которой заметен упругий живот Анастасии.
Подвыпивший Ткач из «Квартал 95» огорошил выходкой на сцене, Кошевой не сдержался: видео
71-летняя Пугачева в очках и мини-юбке потрясла видом рядом с цветущим Галкиным: "Дальше некуда"
Загорелые полушария "невесты" Харламова и Асмус в прозрачной ночнушке, в Сети фурор: "Одна лучше другой"
"Сыночек, ты к нам сегодня вернулся": чудо случилось у известной украинки, ребенок которой погиб в Киеве
Знаменитость надела синие джинсы на высокой посадке, которые обтянули ее стройную талию и пышные бедра.
Завершили образ различные стильные украшения, в том числе и солнечные очки.
За три часа пост собрал более 2000 лайков и много комментариев.
Пользователи сети обратили внимание на достоинства красотки и написали много комплиментов.
"Вот это красота!", - написал один из поклонников.
Напомним, Анастасия Квитко предстала в черном откровенном купальнике, тонкие бретельки которого спустила с плеч. Маленькая лямка обтянула спину, а бикини подпрыгнуло выше бедер.
"Шелковые" ягодицы смотрелись просто завораживающе. При этом грудь звезды красиво выпирала.
Ранее сообщалось, что Анастасия Квитко позировала в прозрачном боди. Девушка дополнила образ шлейфом и туфлями. Модель стояла на улице, отведя взгляд от камеры. Анастасия демонстрировала свою пышную грудь в большом разрезе, а также аппетитные ножки.
Напомним, русская Кардашьян взбудоражила своими "габаритами" в приспущенном купальнике
Также Politeka писала, что русская Кардашьян показала свои "бутоны" в крошечном платье, мужчины забыли, как дышать
А еще Politeka писала, что русская Кардашьян застыла в пикантной позе, выставив напоказ необъятный бюст