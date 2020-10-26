Известная модель Анастасия Квитко, которую называют русской Кардашьян, показала себя на радость фанатов

На фото красотка показала себя в черной майке с большим декольте и без белья. Образ Анастасия дополнила рваными штанами и сумочкой на плече. Волосы у модели были распущенными, а прикрыла глаза девушка очками. Девушка в таком виде вышла на прогулку, а вместо каблуков вооружилась тапочками. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили почти 2 тысячи лайков и написали комментарии:

"красивая и чудесная любовь моя", "Люблю тебя, детка", "Ты прекрасно выглядишь, мне нравится твой наряд", "Какие у вас кривые! Вау", "Ола супер взгляд", "супер сексуальная красотка", "Да, любопытно, удивительно", "девушка просто роскошная", "сколько можно их увеличивать?", "Девушка отойдите от моей машины", "Как я могу тебя достать?", "Так красиво", "две машины, куколка, это перебор".

Сообщалось, что российская модель Анастасия Квитко показала стильный образ в трендовом топе.

Квитко хвастается шестым размером бюст в обтягивающих мини и светит достоинствами при любом удобном случае. Как видно на фото, даже в тоненьком и простом зеленом топе с рукавами в сеточку она будет выглядеть довольно пикантно.

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