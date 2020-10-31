Відома модель Гюль Бахарі, яку називають турецькою Кардашьян, похвалилася великими об'ємами в блискучому ліфчику
Зірка вибрала гарне вбрання в східному стилі, пише Politeka.net. З блискучого ліфчика вистрибували пишні груди. Вони виглядали заворожуюче.
Блискуча білизна надавала не маленького акценту, чого, ймовірно, і домагалася красуня. Модель приспустила сині бретельки з плечей, надавши своєму образу якогось кокетства.
Блакитні брючки з блискучим паском сіли трохи вище стегон. Цікавий крій - з великих вирізів визирали оголені ніжки моделі. Крім того, складалося враження, що красуня не одягла трусиків, яких не було видно.
Пружний животик і тонка талія - ця фігура просто неймовірна.
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Завершив образ блакитний обруч із золотою прикрасою.
Гарний макіяж з акцентом на великі очі і пухкі "глянцеві" губи відмінно виглядали на обличчі Гюль.
За п'ять годин пост зібрав понад 5000 лайків і багато коментарів. Користувачі мережі написали багато приємних слів знаменитості, роблячи компліменти її образу і фігурі.
"Прекрасна Жасмин", - написав один з шанувальників, побачивши неймовірну схожість в образі та зовнішності з діснеївською принцесою.
Нагадаємо, Гюль Бахарі позувала на тлі багатоповерхівок, спершись руками об опору на балконі.
Красуня одягла наряд у велику сітку, з якого виставилися пружні сідниці. Красиву ніжку обплели тонкі смужки тканини, а другу - обтягнула тонка тканина лосин.
Раніше повідомлялося, що Гюль Бахарі позувала у білому тонкому топі і спідниці довжини міді модель виглядала дуже спокусливо. Завдяки сміливому вирізу вище середини стегна і зухвалому декольте, дівчина змогла показати ідеально засмаглу шкіру після відпочинку.
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