Звезда показала себя во всей красе

Известная модель Гюль Бахари, которую называют турецкой Кардашьян, похвасталась большими объемами в сверкающем лифчике

Звезда выбрала красивый наряд в восточном стиле, пишет Politeka.net. Из сверкающего лифчика выпрыгивала пышная грудь. Она смотрелась завораживающе.

Блестящее белье придавало не маленького акцента, чего, вероятно, и добивалась красотка. Модель приспустила синие бретельки с плеч, придав своему образу некого кокетства.

Голубые брючки с блестящим пояском сели чуть выше бедер. Интересный крой - из больших вырезов выглядывали оголенные ножки модели. Кроме того, складывалось впечатление, что красотка не надела трусиков, которых не было видно.

Упругий животик и тонкая талия - эта фигура просто невероятная.

Завершил образ голубой обруч с золотым украшением.

Красивый макияж с акцентом на большие глаза и пухлые "глянцевые" губы отлично смотрелись на лице Гюль.

За пять часов пост собрал более 5000 лайков и много комментариев. Пользователи сети написали много приятных слов знаменитости, делая комплименты ее образу и фигуре.

"Прекрасная Жасмин", - написал один из поклонников, увидев невероятное сходство в образе и внешности с диснеевской принцессой.

Напомним, Гюль Бахари позировала на фоне многоэтажек, оперевшись руками об опору на балконе.

Красотка надела наряд в крупную сетку, из которого выставились упругие ягодицы. Красивую ножку оплели тонкие полосочки ткани, а вторую - обтянула тонкая ткань лосин.

Ранее сообщалось, что Гюль Бахари позировала в белом тонком топе и юбке длины миди модель выглядела очень соблазнительно. Благодаря смелому вырезу выше середины бедра и дерзкому декольте, девушка смогла показать идеально загорелую кожу после отдыха.

Напомним, турецкая Кардашьян уложила на стол свои "апельсинки" в дерзком декольте

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