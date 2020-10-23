Популярная модель Гюль Бахари, также известная, как турецкая Ким Кардашьян, показала пикантный образ куклы Барби на отдыхе

Пышногрудая модель часто показывает в социальной сети Инстаграм, как веселится в ресторанах, ночных клубах или барах. Так как девушка рекламирует одежду, она появляется на фото в новых нарядах, старясь не повторять свои образы. При этом девушка делает один и тот же акцент – открывает бюст при помощи пикантных декольте

На одном из фото Бахари видно, что девушка не стесняется тела, хотя не показывает лишнего. Гюль позволяет себе лишь носить платья со смелыми вырезами, ярких цветов и с невероятными разрезами на бедрах из-за которых приходится снимать белье.

На снимке, представленном Гюль, видно, что она предпочла в этот раз сделать акцент на одном лишь бюсте и кукольном лице, на которое нанесла слишком вызывающий макияж. Пухлые губы девушка подчеркнула темным блеском, а глаза выделила при помощи специального вечернего макияжа.

При этом можно заметить, что сам наряд Гюль едва на ней держится – настолько тесным кажется платье.

«люблю тебя слишком сильно. Очень приятно удивительно красиво; Моя детка💋💋; Troppo bella bella💋💋💋💋💋 bellesima; Вы великий владыка превосходной степени! 💖💘💖; ты очень красивая девушка супер 👍; Такой красивый малыш !!!!! 😍; Вау, королева👑👑👑; Вы выглядите просто очаровательно! ⚡️❤️; перцы высшей пробы; Ты действительно красивая и захватывающая; девочка для соблазна😘😘💋; это называется небесным искушением».

Ранее мы писали, что девушка не боится критики, ведь старается публиковать в социальной сети Инстаграм лишь яркие фото без лишней вульгарности. Гюль не раздевается на камеру, но при этом во время каждого выхода в свет примеряет наряды, что совсем не скрывают ее бюст.

И этот раз также не был исключением. На вечернем фото Бахари выглядела просто превосходно. Девушка надела необычное платье с велюровой ткани и приспустила тонкие бретельки с плеч, оголяя таким образом еще и зону своего декольте, которая оказалась в итоге едва скрытой тканью тесного платья.

Фанаты не остались равнодушны к образу Бахари, едва не показавшей лишнего.

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