Ось це так!

Українська актриса Ольга Сумська показала несподівані кадри

Як пише Politeka.net, знаменитість поділилася яскравими кадрами.

"На майданчику у нас весело,бо ж комедію знімаємо!🎬😁", - написала артистка.

При цьому на одному з кадрів вона позує поруч з чоловіком, на котом надіті тільки шкарпетки, краватка-метелик і труси.

Сама ж Сумська виглядає, як завжди, неперевершено з яскравим макіяжем і ідеальною укладанням.

"Оля-ви найкраща!!!❤ ️", "Червоний колір вам йде Ольга", "Краса", "гаряче там у вас", "захоплююся Вами, Ви така класна ☺❤️❤️❤️", " - пишуть в коментарях.

Нагадаємо, нещодавно Сумська взяла участь у популярному шоу "Танці з зірками".

Знаменитість поділилася яскравими кадрами, зробленими за лаштунками . Вона попустувала перед камерою, розмітивши підлоги свого двоколірного сукні на всі боки. На інших знімках Ольга Сумська відображена в компанії Ігоря Гелуненка та Дар'ї Петрожицької - пари, з якою вона станцювала глибокий модерн. Актриса пригорнула до танцюриста з одного боку і дозволила йому обійняти себе за талію, її колега прилаштувалася під іншою рукою красеня.

Ольга Сумська зізналася, що їй сподобалося виступати на паркеті "Танців з зірками" і вона була б рада повторити цей досвід, ставши учасницею наступного сезону

Нагадаємо, Квітуча Сумська перед "Танцями з зірками" показала дружбу із зіркою "папіка": "сьогодні на паркеті…»

Як повідомляла Politeka, дочка Ольги Сумської викликала ажіотаж пікантним фото в образі спокусниці.

Також Politeka писала, що Ольга Сумська розкрила сімейний секрет, приголомшивши домашнім образом у фартусі.