Вот это да!

Украинская актриса Ольга Сумская показала неожиданные кадры

Как пишет Politeka.net, знаменитость поделилась яркими кадрами.

«На площадке у нас весело, комедию ведь снимаем», - написала артистка.

При этом на одном из кадров она позирует рядом с мужчиной, на котом надеты только носки, галстук-бабочка и трусы.

Сама же Сумская выглядит, как всегда, непревзойденно с ярким макияжем и идеальной укладкой.

«Оля - Вы лучшая!!! ❤️», «Красный цвет вам идет Ольга», «Красота», "Горячо там у вас", ""восхищаюсь Вами , Вы такая классная 😍❤️❤️❤️", " - пишут в комментариях.

Напомним, недавно Сумская приняла участие в популярном шоу "Танці з зірками".

Знаменитость поделилась яркими кадрами, сделанными за кулисами . Она порезвилась перед камерой, разметав полы своего двухцветного платья во все стороны. На других снимках Ольга Сумская запечатлена в компании Игоря Гелуненко и Дарьи Петрожицкой - пары, с которой она станцевала глубокий модерн. Актриса прильнула к танцору с одной стороны и позволила ему обнять себя за талию, ее коллега пристроилась под другой рукой красавца.

Ольга Сумская призналась, что ей понравилось выступать на паркете "Танців з зірками" и она была бы рада повторить этот опыт, став участницей следующего сезона

Напомним, цветущая Сумская перед «Танцями з зірками» показала дружбу со звездой «Папика»: «Сегодня на паркете…»

Как сообщала Politeka, дочь Ольги Сумской вызвала ажиотаж пикантным фото в образе соблазнительницы.

Также Politeka писала, что Ольга Сумская раскрыла семейный секрет, ошеломив домашним образом в фартуке.