Украинская актриса Ольга Сумская показала неожиданные кадры
Как пишет Politeka.net, знаменитость поделилась яркими кадрами.
«На площадке у нас весело, комедию ведь снимаем», - написала артистка.
При этом на одном из кадров она позирует рядом с мужчиной, на котом надеты только носки, галстук-бабочка и трусы.
Сама же Сумская выглядит, как всегда, непревзойденно с ярким макияжем и идеальной укладкой.
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«Оля - Вы лучшая!!! ❤️», «Красный цвет вам идет Ольга», «Красота», "Горячо там у вас", ""восхищаюсь Вами , Вы такая классная 😍❤️❤️❤️", " - пишут в комментариях.
Напомним, недавно Сумская приняла участие в популярном шоу "Танці з зірками".
Знаменитость поделилась яркими кадрами, сделанными за кулисами . Она порезвилась перед камерой, разметав полы своего двухцветного платья во все стороны. На других снимках Ольга Сумская запечатлена в компании Игоря Гелуненко и Дарьи Петрожицкой - пары, с которой она станцевала глубокий модерн. Актриса прильнула к танцору с одной стороны и позволила ему обнять себя за талию, ее коллега пристроилась под другой рукой красавца.
Ольга Сумская призналась, что ей понравилось выступать на паркете "Танців з зірками" и она была бы рада повторить этот опыт, став участницей следующего сезона
Напомним, цветущая Сумская перед «Танцями з зірками» показала дружбу со звездой «Папика»: «Сегодня на паркете…»
Как сообщала Politeka, дочь Ольги Сумской вызвала ажиотаж пикантным фото в образе соблазнительницы.
Также Politeka писала, что Ольга Сумская раскрыла семейный секрет, ошеломив домашним образом в фартуке.