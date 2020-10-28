Украинская актриса Ольга Сумская прижалась к Игорю Гелуненко и рассказала о намерении вернуться на "Танці з зірками"
Как пишет Politeka.net, знаменитость поделилась яркими кадрами, сделанными за кулисами популярного шоу. Она порезвилась перед камерой, разметав полы своего двухцветного платья во все стороны. На других снимках Ольга Сумская запечатлена в компании Игоря Гелуненко и Дарьи Петрожицкой - пары, с которой она станцевала глубокий модерн. Актриса прильнула к танцору с одной стороны и позволила ему обнять себя за талию, ее коллега пристроилась под другой рукой красавца.
Ольга Сумская призналась, что ей понравилось выступать на паркете "Танців з зірками" и она была бы рада повторить этот опыт, став участницей следующего сезона:
"Спасибо всей команде «Танцев» за это фантастическое вдохновение на паркете и незабываемую атмосферу!
Друзья мои, как думаете, стоит ли мне в следующем сезоне попробовать свои силы и тряхнуть, как говорится ...? 🤣💃 Вот Юра Горбунов говорит, что не надо, но так хочется ... Эх ... Потому что нужно фигачить, как сказала Даша, день и ночь... Но разве нас этим испугаешь".
Постаревший Харатьян перепугал фанатов новым лицом, "гардемарина" не узнать: "С бодуна..."
Аномальный ноябрь нагрянет в Украину, синоптики обновили прогноз: "Погода будет удивлять..."
Бывшая солистка «Серебро» облачилась в латекс и заставила мужчин пускать слюни: «Как из пятого элемента…»
В Сети обсуждают настоящую маму детей Аллы Пугачевой и Галкина: "Симпатичная женщина!"
Многие пользователи соцсети поддержали желание звезды участвовать в шоу:
"Олечка, невероятная !!!)) 🎉🤩❤️ Я думаю стоит, я ждала тебя в этих танцах и уверена, тебя невозможно испугать тем, что надо «фигачиты», ты дашь всем жару !!!!!!!"; "Оля, невероятная, яркая, очень красивая !!! 🌹"; "Вы божественной красоты😎🌸"; "Если женщина хочет - значит ей то надо (при всем уважении к Горбунова😉"; "Олечка, Вы прекрасны, любим Вас 😘".
Напомним, цветущая Сумская перед «Танцями з зірками» показала дружбу со звездой «Папика»: «Сегодня на паркете…»
Как сообщала Politeka, дочь Ольги Сумской вызвала ажиотаж пикантным фото в образе соблазнительницы.
Также Politeka писала, что Ольга Сумская раскрыла семейный секрет, ошеломив домашним образом в фартуке.