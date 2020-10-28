Украинская актриса Ольга Сумская прижалась к Игорю Гелуненко и рассказала о намерении вернуться на "Танці з зірками"

Как пишет Politeka.net, знаменитость поделилась яркими кадрами, сделанными за кулисами популярного шоу. Она порезвилась перед камерой, разметав полы своего двухцветного платья во все стороны. На других снимках Ольга Сумская запечатлена в компании Игоря Гелуненко и Дарьи Петрожицкой - пары, с которой она станцевала глубокий модерн. Актриса прильнула к танцору с одной стороны и позволила ему обнять себя за талию, ее коллега пристроилась под другой рукой красавца.

Ольга Сумская призналась, что ей понравилось выступать на паркете "Танців з зірками" и она была бы рада повторить этот опыт, став участницей следующего сезона:

"Спасибо всей команде «Танцев» за это фантастическое вдохновение на паркете и незабываемую атмосферу!

Друзья мои, как думаете, стоит ли мне в следующем сезоне попробовать свои силы и тряхнуть, как говорится ...? 🤣💃 Вот Юра Горбунов говорит, что не надо, но так хочется ... Эх ... Потому что нужно фигачить, как сказала Даша, день и ночь... Но разве нас этим испугаешь".

Многие пользователи соцсети поддержали желание звезды участвовать в шоу:

"Олечка, невероятная !!!)) 🎉🤩❤️ Я думаю стоит, я ждала тебя в этих танцах и уверена, тебя невозможно испугать тем, что надо «фигачиты», ты дашь всем жару !!!!!!!"; "Оля, невероятная, яркая, очень красивая !!! 🌹"; "Вы божественной красоты😎🌸"; "Если женщина хочет - значит ей то надо (при всем уважении к Горбунова😉"; "Олечка, Вы прекрасны, любим Вас 😘".

Напомним, цветущая Сумская перед «Танцями з зірками» показала дружбу со звездой «Папика»: «Сегодня на паркете…»

Как сообщала Politeka, дочь Ольги Сумской вызвала ажиотаж пикантным фото в образе соблазнительницы.

Также Politeka писала, что Ольга Сумская раскрыла семейный секрет, ошеломив домашним образом в фартуке.