Ольга Сумская покорила совместным фото со звездой сериала «Папик» и проекта «Танці з зірками» Дарьей Петрожицкой
Легендарная украинская актриса поделилась совместными кадрами со своей юной коллегой в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.
Так, на новом фото Сумска позирует рядом с Петрожицкой в черных нарядах. При этом они обе счастливо улыбаются.
Сумская также опубликовала короткое видео, на котором она стоит рядом с Петрожицкой и ее партнером по «Танцям» Игорем Гелуненко. В новом эфире актрисе предстоит поучаствовать в их танце.
«Сегодня поддержу Дашу Петрожицкую и Игоря Гелуненко на паркете!», - подписала кадры Сумская.
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Ее поклонники бурно отреагировали на пост.
«Даша и Оля, вы лучшие», «Прелесть», «Конечно за эту классную и любимую пару голосую», «две мои любимые актрисы», «Оленька красавица», - пишут украинцы.
Ранее мы писали, что Сумская поделилась своими воспоминаниями о детстве.
"Осень дарит нам фантастически теплый октябрь...Так бы поехать где-то на Днепр, как в детстве в Запорожье ... Мы с родителями ездили на Хортицу, папа ловил судаков и мамочка варила уху в котле, на берегу..", – подписала фотографии знаменитая актриса.
На кадрах Сумская позирует в роскошном платье в пол, на некоторых кадрах ее образ дополняет меховая жилетка. Волосы знаменитости распущены, обращает на себя внимание приятная улыбка актрисы и ее горделивая осанка.
Напомним, 54-летняя Сумская впечатлила царственным видом в роскошном платье.
Как сообщала Politeka, дочь Ольги Сумской вызвала ажиотаж пикантным фото в образе соблазнительницы.
Также Politeka писала, что Ольга Сумская раскрыла семейный секрет, ошеломив домашним образом в фартуке.