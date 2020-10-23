Старшая дочь знаменитой актрисы Ольги Сумской Антонина Паперная показала свою красоту, опубликовав в соцсети несколько снимков
30-летняя актриса, уже давно живущая и работающая в России, поделилась у себя в Инстаграм кадрами своей студенческой жизни, сообщает Politeka.net.
Известно, что Антонина поступила в театральное училище имени Щукина в Москве со второго раза. В свое время это учебное заведение заканчивал ее отец.
Секреты профессии Паперная познала под руководством Римаса Туминаса и Нины Дворжецкой. По окончанию высшего учебного заведения она стала актрисой Театра им. Е. Вахтангова.
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Сегодня девушка поздравила свой институт с днем рождения и разместила серию фотографий времен своей учебы.
Обращает на себя внимание, что на одном из фото Тоня в стильном наряде и с боа, накинутом на руку, держит в руке мундштук с сигаретой. Наверняка звездная мама этого не одобрит!
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Фанаты положительно оценили снимки знаменитости, о чем и написали в комментариях.
"Красавица,как Мама.🌹💐❤️ Ой! Я сначала пролистала😂 не узнала😍😍", – пишут люди.
Напомним, старшая дочь Ольги Сумской поразила внешним видом рядом со звездной мамой.
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