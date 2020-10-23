Старшая дочь знаменитой актрисы Ольги Сумской Антонина Паперная показала свою красоту, опубликовав в соцсети несколько снимков

30-летняя актриса, уже давно живущая и работающая в России, поделилась у себя в Инстаграм кадрами своей студенческой жизни, сообщает Politeka.net.

Известно, что Антонина поступила в театральное училище имени Щукина в Москве со второго раза. В свое время это учебное заведение заканчивал ее отец.

Секреты профессии Паперная познала под руководством Римаса Туминаса и Нины Дворжецкой. По окончанию высшего учебного заведения она стала актрисой Театра им. Е. Вахтангова.

Сегодня девушка поздравила свой институт с днем рождения и разместила серию фотографий времен своей учебы.

Обращает на себя внимание, что на одном из фото Тоня в стильном наряде и с боа, накинутом на руку, держит в руке мундштук с сигаретой. Наверняка звездная мама этого не одобрит!

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Тоня Паперная (@tonya_papernaya) 23 Окт 2020 в 5:04 PDT

Фанаты положительно оценили снимки знаменитости, о чем и написали в комментариях.

"Красавица,как Мама.🌹💐❤️ Ой! Я сначала пролистала😂 не узнала😍😍", – пишут люди.

Напомним, старшая дочь Ольги Сумской поразила внешним видом рядом со звездной мамой.

Как сообщала Politeka, "постыдные" фото 17-летней Ольги Сумской облетели сеть: украинцы в восторге, но режиссеры...

Также Politeka писала, что Полякова и Сумская отбросили скромность и предались безумному веселью на камеру: «Ни дня без бутылки».