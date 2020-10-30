38-річна українська співачка Віра Брежнєва показала, як виглядає без макіяжу

Як передає Politeka.net, зірка опублікувала свіжі фото у своєму мікроблозі в Instagram (щоб подивитися ролик, проскролльте вниз).

На знімках Брежнєва сидить на величезній жовтій лавці. На ній надіта чорна майка, кепка і кросівки.

"Велике бачиться на відстані. Якщо ми порівнюємо себе з великим, то з'являється невпевненість і комплекси, якщо порівнюємо з малим - почуття переваги і зарозумілість. Але, по суті, в обох випадках ми залишаємося такими, як є», - написала артистка.

Пост зібрав багато коментарів. Брежнєву навіть порівнюють з героїнею «Термінатора» Сарою Коннор.

"Ну зовсім схудла, менше стільця вже" « " Bepa ви прекрасна і шалено Добра 💯 & працьовита 💯 надихаюся вами», «Живіть як наші бразильці - ні з ким себе не порівнюйте і радійте життю і буде вам щастя!", "Поблизу так відразу і не розгледиш всю красу, хоча є винятки, такі як віра" « "така, яка є, у відмінній формі, настрої і з позитивними думками", " Точно!👏 Весела Сара Коннор!😂 🙌 » , «Ти моя Дюймовочка", - пишуть в коментарях.

Нагадаємо, що Брежнєва засвітила своїх сестер-красунь на рідкісному фото і вразила історією: «у нашій родині завжди...».

Як повідомляла Politeka, ревнива Віра Брежнєва відбила Меладзе у відомої співачки, деталі скандалу:"вона і зараз бомба".