Вера Брежнева поделилась редким снимком со всеми своими сестрами и рассказала забавную историю из детства

Популярная певица украинского происхождения, которая уже давно живет в России, поделилась новым трогательным постом в своем Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

Брежнева напомнила, что выросла в многодетной семье с тремя сестрами – старшей Галиной и младшими-двойняшками Анастасией и Викторией. Певица вспомнила забавную историю из их детства.

По словам Брежневой, после установки нового стационарного телефона она обнаружила, что в его черный список можно внести любой номер. Ее сестры подговорили ее внести номер своего классного руководителя, однако через полгода их проделка вскрылась и обо всем узнала их мать.

«Дома хорошенько досталось всем: и «заказчикам», и «исполнителю». Но это и было самым классным в нашей большой семье. Мы с сёстрами всегда друг друга поддерживали, прикрывали, и даже наказание потом часто несли вместе. Могу точно сказать, что это сближало ещё больше», - рассказала Брежнева.

Она также поделилась совместным черно-белым снимком, на котором все четыре сестры счастливо улыбаются, позируя рядом.

Поклонники артистки активно комментируют ее пост.

«Какие все красотки», «Все похожи», «Это счастье, когда есть сёстры», «Как вы все красивые сестрички», «Девчонки клёвые», - пишут люди.

Напомним, юная дочь Веры Брежневой вывалила бюст прямо на камеру, мама не похвалит: "Эти конопушки...".

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