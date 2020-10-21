Популярная певица Вера Брежнева порадовала поклонников фото из повседневной жизни

Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм артистка опубликовала снимок, на котором позировала без макияжа в синем мешковатом теплом костюме. Сверху красотка набросила плащ. На ногах у нее красовались белые ботинки.

Несмотря на весьма практичную одежду, выглядела Вера сногшибательно.

«Начинаются холода. И меня перестает интересовать все, кроме теплой одежды», - откровенно призналась Брежнева, добавив, что носит зимние костюмы уже осенью, так как мерзнет.

За два часа ее пост собрал более 40 тысяч лайков. В комментариях ей оставили массу приятных слов.

«Господи, как я тебя люблю!», «Вера крутая!!», «Вера, от вас веет позитивом и счастьем. Обожаю Вас с Константином», «Веруня ты всегда как девочка. Выглядишь всегда прикольно», «Осенью и зимой , согревают ваши песни», «Какая стильная эффектная ваууу», «Bepa, вы прекрасная несмотря на погоду или время года», «Ты украшаешь это место», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Вера Брежнева показала себя и "сестру-близняшку", которая у нее могла бы быть. Необычное фото она приурочила к выходу новой песни под названием «Сестра».

Напомним, что Брежнева засветила своих сестер-красоток на редком фото и поразила историей: «В нашей семье всегда…».

Как сообщала Politeka, ревнивая Вера Брежнева отбила Меладзе у известной певицы, детали скандала: "Она и сейчас бомба".

Также Politeka писала, что 38-летняя Брежнева ошарашила необычным видом без макияжа и откровенным признанием: "Я решила наконец-то...".