Популярная певица Вера Брежнева показалась поклоникам в повседневном образе

Как пишет Politeka.net, знаменитость разместила в своем микроблоге "Инстаграм" новое фото и поделилась откровениями о своей внешности. Она сделала селфи роскошном салоне самолета, одетая в черную майку и белые штаны, образ красотки довершили солнцезащитные очки с тонкой металлической оправой. Можно заметить, что звезда сделала себе легкий макияж и решила не увлекаться фильтрами для снимков.

"Почитала комменты под прошлым постом) столько комплиментов!♥️ Спасибо огромное всем, кто понимает, что такое работа над собой) и за то, что любите и принимаете меня любой) были и другие мнения 😜 и я решила наконец-то, что мне тоже нужно сказать своё мнение. Мое мнение: я офигенная ) простите ☺️ поэтому позволяю себе фото не без фильтров и ретуши", - заявила Вера Брежнева в описании.

Пользователи социальной сети поддержали стремление певицы к натуральности и засыпали ее приятными комментариями:

"Верочка, ты права, ты офигенная. 🔥"; "Ну и молодец, правильно, вы офигенная 😍😍😍😍😍💕💕💕💕💕"; "Bы зталон женственности и красоты 💯 ❤️❤️❤️ Bера вы умныца и красавица 😇 Обожаю вас 💯"; "Да, Вера, Вы офигенная! Вы просто огонь! Вы сильная и хрупкая одновременно, Вы прекрасны с фильтрами и без, потому что Вы просто классная! И красота эта идет изнутри."; "Вот полностью разделаю твоё мнение 🤣 я о себе такого же 🤣 мы водолеи вообще скромняги 🤪♥️ люблю"; "Вы не то что офигенная, Вы просто Умопомрачительная красотка🔥🔥🔥"; "Вера, твоя фигура шикарная, можно и побольше таких фото.😘😘😘"; "Браво, Вера"; "Вера,вы не офигенная, вы идеальная! Для такого красивого человека ретушь и не нужна, люблю вас💖💖💖".

Напомним, Брежнева засветила своих сестер-красоток на редком фото и поразила историей: «В нашей семье всегда…»

Как сообщала Politeka, 38-летняя Брежнева нечаянно показала, как "помято" выглядит в обычной жизни: "Слетел фильтр".

Также Politeka писала, что охранник раскрыл, как Брежнева охмурила Меладзе и попала в ВИА Гру: "У Константина даже очки упали".