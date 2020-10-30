38-летняя украинская певица Вера Брежнева показала, как выглядит без макияжа

Как передает Politeka.net, звезда опубликовала свежие фото в своем микроблоге в Инстаграм (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

На снимках Брежнева сидит на огромной желтой скамейке. На ней надета черная майка, кепка и кроссовки.

«Большое видится на расстоянии. Если мы сравниваем себя с большим, то появляется неуверенность и комплексы, если сравниваем с малым - чувство превосходства и высокомерие. Но, по сути, в обоих случаях мы остаёмся такими, как есть», - написала артистка.

Пост собрал много комментариев. Брежневу даже сравнивают с героиней «Терминатора» Сарой Коннор.

«Ну совсем исхудала, меньше стула уже», «Bepa вы прекрасная и безумно добрая 💯 & трудолюбивая 💯 Вдохновляюсь вами», «Живите как наши бразильцы - ни с кем себя не сравнивайте и радуйтесь жизни и будет вам счастье!», «Вблизи так сразу и не разглядишь всю красоту , хотя есть исключения , такие как Вера», «Такая, какая есть, в отличной форме, настроении и с позитивными мыслями», «Точно!👏 Весёлая Сара Коннор!😂🙌 », «Ты моя дюймовочка», - пишут в комментарях.

Напомним, что Брежнева засветила своих сестер-красоток на редком фото и поразила историей: «В нашей семье всегда…».

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