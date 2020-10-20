Певица Вера Брежнева решительно вмешалась в отношения своего мужа Константина Меладзе и восходящей звезды Полины Гагариной

Как пишет Politeka.net, молодая исполнительница завоевала славу благодаря хитам от именитого продюсера "ВИА Гры", однако в 2015 году внезапно ушла в свободное плавание. Охранник Сергей в интервью изданию "Собеседник" заявил, что к этому приложила руку именно Вера Брежнева.

"У меня тогда было такое впечатление, что появилась новая Хьюстон, потому что Гагарина была просто бомба. Она и сейчас бомба, но просто те песни, которые Костя для нее писал, возвысили ее до небес", - поделился он восспоминаниями. - Я знаю точно, что Вера поставила ему условие: или я, или она. И Костя по непонятным мне причинам вынужден был расстаться с Гагариной".

Сама Полина также призналась, что прекратила сотрудничество с Константином Меладзе по инициативе самого продюсера. Певица отметила, что их совместная работа была очень плодотворной.

"Я перестала работать с Константином не по своей воле. Безумно благодарна за все песни, я восхищаюсь им, он гениален. Он сам сказал мне, что на этом - все", - поделилась Гагарина в интервью на YouTube-шоу "А поговорить?" с Ириной Шихман.

Стоит отметить, что в сотрудничестве с Меладзе Полина Гагарина выпустила много популярных песен, завоевала престижные музыкальные премии и даже выступила на "Евровидении", заняв второе место. Продюсер и певица разошлись без скандалов.

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