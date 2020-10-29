Американська модель і актриса Олівія Калпо, яка є володаркою титулів Міс США - 2012 і Міс Всесвіт-2012, похвалилася бездоганним тілом в купальнику

Фотографію красуня викинула у себе в Instagram, передає Politeka.

"Режим Відпустки", - коротко йдеться в повідомленні.

На фотографії Калпо позує в білосніжному купальнику, який ефектно підкреслює її й без того розкішне тіло. При цьому образ знаменитість вирішила доповнити практично невидимим макіяжем і білосніжною пов'язкою на голові.

"Ангельська Краса«,» О боже, це відвал щелепи, Олі«,» вау, досконалість«,» струнка витонченість«,» красуня«,» до чого ж хороша, крихіта«,» така свіжа на знімку«,» а ти з перчинкою", - пишуть її шанувальники.

До цього ми розповідали, що Олівія Калпо, американська модель і актриса, переможниця конкурсів Міс США 2012 і Міс Всесвіт 2012, спокусила своїми неймовірними формами.

Зірка демонструє неймовірні форми, які неможливо забути. Цього разу модель вирішила згадати, як проводила відпочинок в теплих краях.

Модель опублікувала спекотне фото в блискучому купальнику. Олівія позувала в топі з довгими рукавами з приспущеними плечима.

Нагадаємо, що Олівія Калпо виставила напоказ пружні форми в безсоромному топіку: "стиглі персики".

А ще Politeka писала, що Олівія Калпо вразила образами в мокрій майці, купальниках і без них: топ гарячих фото.

Також Politeka повідомляла, що Олівія Калпо в крихітному купальнику влаштувала ігрища: «неперевершена».