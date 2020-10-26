Оливия Калпо, американская модель и актриса, победительница конкурсов Мисс США 2012 и Мисс Вселенная 2012, соблазнила своими невероятными формами

Звезда демонстрирует невероятные формы, которые невозможно забыть, передает Politeka.net. В этот раз модель решила вспомнить, как проводила отдых в теплых краях.

Модель опубликовала жаркое фото в блестящем купальнике. Оливия позировала в топе с длинными рукавами с приспущенными плечами.

Звезда надела плавки, натянув их выше бедер, подчеркнув идеальные формы. Завершили образ различные украшения, в том числе бирюзовые серьги и ожерелье.

Калпо распустила волосы и смотрела в камеру, улыбаясь.

От форм знаменитости нельзя оторваться. Тонкая талия, упругий животик, пышная грудь - разве можно выглядеть красивее.

"Пляж, бикини и отсутствие кричащего малыша - сейчас звучит очень хорошо 🤩", написала Оливия.

Стоит отметить, что Оливия сейчас проводит время с маленьким ребенком, которого родила близкий человек.

За 12 часов пост собрал более 100 тысяч лайков и много комментариев.

Пользователи сети положительно оценили фото Оливии и написали ей много приятных комментариев.

"Ням-ням", - написал один из поклонников.

Напомним, Оливия Калпо предстала в черном бикини. Модель расслабилась на шезлонге, вытянувшись под лучами солнца. Звезда едва не выронила грудь, которая сжалась.

Тонкая талия, стальной пресс, идеальный бюст - в этом теле все идеально.

Ранее сообщалось, что Оливия Калпо предстала в черно-белом платье с глубоким декольте. Видно, что красотка не надевала белья, чтобы не портить вид.

Короткая длина позволила рассмотреть соблазнительно стройные и длинные ножки.

Напомним, что Оливия Калпо выставила напоказ упругие формы в бесстыжем топике: "Спелые персики".

А еще Politeka писала, что Оливия Калпо сразила образами в мокрой майке, купальниках и без них: топ горячих фото.

Также Politeka сообщала, что Оливия Калпо в крохотном купальнике устроила игрища: «Непревзойденная».