Американская модель и актриса Оливия Калпо, которая является обладательницей титулов Мисс США-2012 и Мисс Вселенная-2012, похвасталась безупречным телом в купальнике

Фотографию красотка выбросила у себя в Instagram, передает Politeka.

«Режим отпуска», - коротко говорится в сообщении.

На фотографии Калпо позирует в белоснежном купальнике, который эффектно подчеркивает ее и без того роскошное тело. При этом образ знаменитость решила дополнить практически невидимым макияжем и белоснежной повязкой на голове.

«Ангельская красота», «о боже, это отвал челюсти, Оли», «вау, совершенство», «стройная изящность», «красотка», «до чего же хороша, крошка», «такая свежая на снимке», «а ты с перчинкой», - пишут ее поклонники.

До этого мы рассказывали, что Оливия Калпо, американская модель и актриса, победительница конкурсов Мисс США 2012 и Мисс Вселенная 2012, соблазнила своими невероятными формами.

Звезда демонстрирует невероятные формы, которые невозможно забыть. В этот раз модель решила вспомнить, как проводила отдых в теплых краях.

Модель опубликовала жаркое фото в блестящем купальнике. Оливия позировала в топе с длинными рукавами с приспущенными плечами.

Напомним, что Оливия Калпо выставила напоказ упругие формы в бесстыжем топике: "Спелые персики".

А еще Politeka писала, что Оливия Калпо сразила образами в мокрой майке, купальниках и без них: топ горячих фото.

Также Politeka сообщала, что Оливия Калпо в крохотном купальнике устроила игрища: «Непревзойденная».