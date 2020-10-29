Популярна модель Белла Хадід вразила шанувальників, вбравшись в хижий наряд і побешкетувавши з подругою
Знімки знаменитість опублікувала у себе в Instagram, передає Politeka.
"Ми рік тому. Дві речі. Я сумую за тобою з коротким волоссям. Друге - це не було заплановано-у Джессі Джо і мене просто телепатія", - йдеться в повідомленні.
На опублікованих фотографіях модель позує в пікантних і хижих нарядах. Зірку практично не впізнати-коротке волосся надали їй практично невпізнанний вигляд. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її шанувальників.
"Такі красиві", "розкішний вигляд», "королеви", - пишуть вони.
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До цього ми розповідали, що топ-модель Белла Хадід, ангел з Victoria's Secret показала, як виглядає її схудла фігура в прозорому костюмі.
Після того, як Беллі довелося екстрено скинути зайве, вона почала піддаватися масовій критиці через занадто сильного схуднення і навіть вибачитися перед фанатами. Дівчина заявила, що не хотіла переборщувати і не хотіла так сильно змінюватися.
Набравши пару кілограм назад, Белла знову вразила всіх. Так як дівчина є однією з найбільш обговорюваних супермоделей в мережі, кожне фото в Instagram отримує сотні відгуків з перших секунд публікації.
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