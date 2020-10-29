Такой звезду вы еще не видели

Популярная модель Белла Хадид впечатлила поклонников, нарядившись в хищный наряд и пошалив с подругой

Снимки знаменитость опубликовала у себя в Instagram, передает Politeka.

«Мы год назад. Две вещи. Я скучаю по тебе с короткими волосами. Второе – это не было запланировано – у Джесси Джо и меня просто телепатия», - говорится в сообщении.

На опубликованных фотографиях модель позирует в пикантных и хищных нарядах. Звезду практически не узнать – короткие волосы придали ей практически неузнаваемый вид. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Такие красивые», «роскошный вид», «королевы», - пишут они.

До этого мы рассказывали, что топ-модель Белла Хадид, ангел из Victoria’s Secret показала, как выглядит ее похудевшая фигура в прозрачном костюме.

После того, как Белле пришлось экстренно сбросить лишнее, она начала подвергаться массовой критике из-за слишком сильного похудения и даже извиниться перед фанатами. Девушка заявила, что не хотела перебарщивать и не хотела так сильно меняться.

Набрав пару килограмм обратно, Белла снова поразила всех. Так как девушка является одной из самых обсуждаемых супермоделей в сети, каждое фото в Инстаграм получает сотни отзывов с первых секунд публикации.

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