Український кухар та переможець "Майстер Шефа" Євген Клопотенко поділився рецептом ідеальної лазаньї

Про це він розповів у себе в Instagram, передає Politeka.

"Лазанья - це як паста болоньєзе, тільки зроблена з макаронів-мутантів і запечена. Все інше-тупо однакове, дивіться самі. Починаємо з тіста. Беремо 400г борошна, 8 жовтків, 2 яйця, 3 ст.л. масла, 1 ст. л. води, сіль і все змішуємо. Це найскладніший процес, тому що тісто щільне і треба гарненько попітніти. Але я порахував і закинув все це у свою кухонну машину... . Тісто вийшло таким, ніби його сам боженька вимішував. Мушу зізнатися, що навіть святі руки Євгена Клопотенка так не зможуть. Далі я взяв телятину (800-900г) і перетворив її в фарш.

Після цього, стверджує Клопотенко, він зайнявся соусом.

"Після того почав робити соус болоньєзе. Обсмажити цибулю з часником, додав нарізані стебла селери (2 шт), фарш і перемішав. Коли фарш потемнів, налив червоне сухе вино (100 мл), дав йому випаруватися і заповнити кухню і мій мозок п'янкими парами. Через 5 хвилин налив томатний сік (1 склянка), додав сіль-перець і потримав то все ще 5-10 хвилин на вогні», - йдеться в тексті повідомлення.

Головні відмінності, за словами кухаря, починаються після того, як ви розгойдаєте тісто.

"Для пасти я нарізаю тісто тонкими смужками, відварюю його кілька хвилин, а потім змішую з соусом. А для лазаньї ріжу тісто великими листами, щоб воно повністю займало площину форми. Потім натираю 300г сиру... . Беру форму, змащую її бешамелем, викладаю лист тіста, додаю болоньєзе, трохи бешамеля, сир і повторюю це 3 рази. Останній шар тіста змащується бешамелем і посипається сиром. Потім все те ставиться в духовку: 180 градусів, 40-50 хвилин», - розповів він.

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