Победитель украинского кулинарного шоу «Мастер Шеф» Евгений Клопотенко поделился с поклонниками рецептом чахохбили
Об этом пишет Politeka, ссылаясь на Instagram знаменитости.
"Туман начала пожиратьгорода и села лишь для того, чтобы загнать вас домой и заставить готовить. Печь, варить, парить и все такое. И если вы не знаете, за какое блюдо хвататься, то зафигячьте чахохбили по моему рецепту. Там курочка получается такая, что любой грузинский дедушка будет вами гордиться", – подписал видео Евгений.
Для приготовления чахохбили понадобится:
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1 лук
4 зубчика чеснока
½ шт перца чили
1 пучок кинзы
3 куриных бедра
3 томата
2 ст. л. подсолнечного масла
1 ч. Л. хмели-сунели
соль
Время приготовления блюда – 20 минут.
"И вообще, в любой непонятной ситуации готовьте что-то грузинское, наливайте себе бокал красного и отлетайте умом", – посоветовал напоследок Евгений Клопотенко.
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Напомним, что победитель "Мастер Шеф" Клопотенко поделился простым рецептом острой аджики: "Невероятно вкусно".
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