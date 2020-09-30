Победитель украинского кулинарного шоу «Мастер Шеф» Евгений Клопотенко поделился с поклонниками рецептом чахохбили

Об этом пишет Politeka, ссылаясь на Instagram знаменитости.

"Туман начала пожиратьгорода и села лишь для того, чтобы загнать вас домой и заставить готовить. Печь, варить, парить и все такое. И если вы не знаете, за какое блюдо хвататься, то зафигячьте чахохбили по моему рецепту. Там курочка получается такая, что любой грузинский дедушка будет вами гордиться", – подписал видео Евгений.

Для приготовления чахохбили понадобится:

1 лук

4 зубчика чеснока

½ шт перца чили

1 пучок кинзы

3 куриных бедра

3 томата

2 ст. л. подсолнечного масла

1 ч. Л. хмели-сунели

соль

Время приготовления блюда – 20 минут.

"И вообще, в любой непонятной ситуации готовьте что-то грузинское, наливайте себе бокал красного и отлетайте умом", – посоветовал напоследок Евгений Клопотенко.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ievgen Klopotenko (@klopotenko) 29 Сен 2020 в 10:47 PDT

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