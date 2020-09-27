Победитель украинского кулинарного шоу «Мастер Шеф» Евгений Клопотенко рассказал, как приготовить вкусный томатный прованский пирог

Как сообщает Politeka.net, оригинальным рецептом он поделился у себя в Инстаграм. По словам Клопотенко, понадобится всего 5 ингредиентов, чтобы приготовить невероятно вкусное угощение.

Вам понадобится:

слоеное тесто,

600 гр томатов-сливок,

250 гр лука,

2 ст. л. коньяка,

прованские травы.

Слоеное тесто можно купить или сделать самостоятельно. Томаты нарежьте пополам, залейте оливковым маслом и запекайте в духовке около 15 минут при температуре 180 градусов. Если есть возможность, следует запекать томаты в режиме гриля.

Лук нужно нарезать и обжарить до коричневого цвета, после чего добавить коньяк и дать ему выпариться. Готовым луком посыпаем томаты, добавляем прованские травы по вкусу. Все это покрываем тестом, прокалываем вилкой и отправляем в духовку еще на 20 минут. Если есть техническая возможность, Клопотенко рекомендует запекать пирог при режиме конвекции.

После того, как пирог готов, его следует перевернуть, чтобы помидоры оказались сверху теста.

Стоит отметить, что рецепт вызвал бурную реакцию со стороны поклонников шеф-повара.

«Женя, ну нельзя, слышишь нельзя - так вкусно писать!», «Почему Вы на ночь пишете такие вкусные посты?», «Женя, вы бесподобный. Люблю читать ваши описания приготовления», - пишут пользователи сети.

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