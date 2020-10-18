Украинский повар и победитель «Мастер Шеф» Евгений Клопотенко поделился рецептом пасты болоньезе

Как передает Politeka.net, пошаговый рецепт приготовления он показал на своем Youtube-канале (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

"Вот решил вспомнить классический рецепт пасты болоньезе. Ее вкус такой разнообразный и насыщенный, трудно сдержать себя, чтобы не съесть тройную порцию. Сочетание фарша с беконом, молоко и красное вино - три простые шаги, которые помогут сделать блюдо просто идеальной!", - поделился Клопотенко в подписи к видео.

Для приготовления соуса болоньезе вам понадобится:

300 г говяжьей мякоти;

150 г свиной грудинки/бекона;

1 морковь;

2 стебля сельдерея;

1 луковица;

300 г томатов в собственном соку;

100 мл красного сухого вина;

200 мл молока 2-3 ст. л. оливкового масла;

Соль, перец.

Для теста:

400 г муки;

4 яйца;

4-5 ст. л. оливкового масла;

1-2 ст. л. воды;

1 ч. л. соли.

Для начала нужно приготовить тесто: соедините 400 г муки, 1 ч. Л. соли, 4 яйца и 4-5 ст. л. оливкового масла. В процессе замешивания при необходимости долейте 1-2 ст. л. воды. В фуд-процессор высыпьте 300 г томатов Пилате или томатов в собственном соку.

Для мясорубки нарежьте 300 г мякоти говядины небольшими кусочками, которые удобно забрасывать в мясорубку.

Замешанное тесто для пасты тонко раскатайте с помощью специальной насадки кухонной машины. Вполне можно раскатать тесто вручную скалкой.

Сверните пласт теста в рулетик, присыпав мукой, чтобы пласты НЕ слиплись. Нарежьте полосками, регулируя толщину по своему желанию.

Для соуса болоньезе нарежьте кубиками 150 г грудинки и 1 луковицу. Далее примерно такими же кубиками нарежьте 2 стебля сельдерея и 1 морковь. На сковороду отправьте кубики бекона и подрумяньте их на 2-3 ст. л. оливкового масла.

Добавьте кубики моркови, лука и стебли сельдерея. Готовьте 3-4 минуты все овощи. Затем добавьте в сковороду фарш, при постоянном перемешивании подрумяньте 1-2 минуты. Влейте 100 мл красного вина и выпаривайте его в течение 1-2 минут.

Далее влейте томатное пюре. Тушите 20-30 минут. Доведите вкусу солью и перцем. В конце приготовления влейте 200 мл молока и тушите еще 5-7 минут. Пасту варите в подсоленной воде в течение 2-х минут, не больше. Примите во внимание, что на 1 л воды необходимо брать 10 г соли. Отваренную пасту выложите на порционную тарелку и щедро добавьте соус болоньезе.

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