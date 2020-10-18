Украинский повар и победитель «Мастер Шеф» Евгений Клопотенко поделился рецептом пасты болоньезе
Как передает Politeka.net, пошаговый рецепт приготовления он показал на своем Youtube-канале (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
"Вот решил вспомнить классический рецепт пасты болоньезе. Ее вкус такой разнообразный и насыщенный, трудно сдержать себя, чтобы не съесть тройную порцию. Сочетание фарша с беконом, молоко и красное вино - три простые шаги, которые помогут сделать блюдо просто идеальной!", - поделился Клопотенко в подписи к видео.
Для приготовления соуса болоньезе вам понадобится:
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- 300 г говяжьей мякоти;
- 150 г свиной грудинки/бекона;
- 1 морковь;
- 2 стебля сельдерея;
- 1 луковица;
- 300 г томатов в собственном соку;
- 100 мл красного сухого вина;
- 200 мл молока 2-3 ст. л. оливкового масла;
- Соль, перец.
Для теста:
- 400 г муки;
- 4 яйца;
- 4-5 ст. л. оливкового масла;
- 1-2 ст. л. воды;
- 1 ч. л. соли.
Для начала нужно приготовить тесто: соедините 400 г муки, 1 ч. Л. соли, 4 яйца и 4-5 ст. л. оливкового масла. В процессе замешивания при необходимости долейте 1-2 ст. л. воды. В фуд-процессор высыпьте 300 г томатов Пилате или томатов в собственном соку.
Для мясорубки нарежьте 300 г мякоти говядины небольшими кусочками, которые удобно забрасывать в мясорубку.
Замешанное тесто для пасты тонко раскатайте с помощью специальной насадки кухонной машины. Вполне можно раскатать тесто вручную скалкой.
Сверните пласт теста в рулетик, присыпав мукой, чтобы пласты НЕ слиплись. Нарежьте полосками, регулируя толщину по своему желанию.
Для соуса болоньезе нарежьте кубиками 150 г грудинки и 1 луковицу. Далее примерно такими же кубиками нарежьте 2 стебля сельдерея и 1 морковь. На сковороду отправьте кубики бекона и подрумяньте их на 2-3 ст. л. оливкового масла.
Добавьте кубики моркови, лука и стебли сельдерея. Готовьте 3-4 минуты все овощи. Затем добавьте в сковороду фарш, при постоянном перемешивании подрумяньте 1-2 минуты. Влейте 100 мл красного вина и выпаривайте его в течение 1-2 минут.
Далее влейте томатное пюре. Тушите 20-30 минут. Доведите вкусу солью и перцем. В конце приготовления влейте 200 мл молока и тушите еще 5-7 минут. Пасту варите в подсоленной воде в течение 2-х минут, не больше. Примите во внимание, что на 1 л воды необходимо брать 10 г соли. Отваренную пасту выложите на порционную тарелку и щедро добавьте соус болоньезе.
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