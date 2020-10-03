Украинский кулинар и победитель шоу «Мастер Шеф» Евгений Клопотенко раскрыл секрет идеального винегрета без картошки, но с авокадо
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца).
«Сорян, #гастроприхожане, но я запихнул свой нос в святыню. Не удержался. Взял винегрет и заменил картошку на авокадо. И орешков насыпал. И овощи не сварил, а запек. И еще кое-чего натворил. Кароче, еще тот озорник. Но вкусно получилось. Я не мог остановиться. Перестал есть лишь тогда, когда вымазал своими усами дно миски. Попробуйте и вы, потому что там такой баланс всего, шо сойти с ума можно. Бест винегрет эвер, простигосподи», - говорится в сообщении.
Для приготовления винегрета понадобится:
- 1 буряк
- 1 морковь
- 1 горстка лесных орехов
- 1 авокадо
- 2-3 ст. л. подсолнечной олии
- 1-2 с. л. бальзамического уксуса
- 1 ч. л. французской горчицы в зернах
- Соль\перец
Рецепт
Буряк и морковь тщательно вымойте и обсушите бумажным полотенцем. Оберните фольгой и запекайте в духовке при температуре в 180 градусов 1-1,5 часа. После этого дайте продуктам остыть, а уже после этого очистите их. Нарежьте средним кубиком.
Авокадо разрежьте пополам, уберите косточку и ложкой выберите мякоть. Также нарежте средним кубиком.
Заправка для винегрета
Соедините все овощи в миске, добавьте 1-2 ст.л. бальзамического уксуса, 1 ч.л. горчицы и 2-3 ст.л. подсолнечной олии. Доведите до вкуса при помощи соли-перца, после чего добавьте орехи.
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