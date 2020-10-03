Украинский кулинар и победитель шоу «Мастер Шеф» Евгений Клопотенко раскрыл секрет идеального винегрета без картошки, но с авокадо

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца).

«Сорян, #гастроприхожане, но я запихнул свой нос в святыню. Не удержался. Взял винегрет и заменил картошку на авокадо. И орешков насыпал. И овощи не сварил, а запек. И еще кое-чего натворил. Кароче, еще тот озорник. Но вкусно получилось. Я не мог остановиться. Перестал есть лишь тогда, когда вымазал своими усами дно миски. Попробуйте и вы, потому что там такой баланс всего, шо сойти с ума можно. Бест винегрет эвер, простигосподи», - говорится в сообщении.

Для приготовления винегрета понадобится:

1 буряк

1 морковь

1 горстка лесных орехов

1 авокадо

2-3 ст. л. подсолнечной олии

1-2 с. л. бальзамического уксуса

1 ч. л. французской горчицы в зернах

Соль\перец

Рецепт

Буряк и морковь тщательно вымойте и обсушите бумажным полотенцем. Оберните фольгой и запекайте в духовке при температуре в 180 градусов 1-1,5 часа. После этого дайте продуктам остыть, а уже после этого очистите их. Нарежьте средним кубиком.

Авокадо разрежьте пополам, уберите косточку и ложкой выберите мякоть. Также нарежте средним кубиком.

Заправка для винегрета

Соедините все овощи в миске, добавьте 1-2 ст.л. бальзамического уксуса, 1 ч.л. горчицы и 2-3 ст.л. подсолнечной олии. Доведите до вкуса при помощи соли-перца, после чего добавьте орехи.

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