Украинский кулинар и победитель шоу «Мастер Шеф» Евгений Клопотенко раскрыл секрет идеального винегрета без картошки, но с авокадо

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца).

«Сорян, #гастроприхожане, но я запихнул свой нос в святыню. Не удержался. Взял винегрет и заменил картошку на авокадо. И орешков насыпал. И овощи не сварил, а запек. И еще кое-чего натворил. Кароче, еще тот озорник. Но вкусно получилось. Я не мог остановиться. Перестал есть лишь тогда, когда вымазал своими усами дно миски. Попробуйте и вы, потому что там такой баланс всего, шо сойти с ума можно. Бест винегрет эвер, простигосподи», - говорится в сообщении.

View this post on Instagram

Сорян, #гастропріхожанє, але я запхав свого допотливого носа у святиню. Не втримався. Взяв вінегрет та замінив картоплю на авокадо. І горішків насипав. І овочі не зварив, а запік. І ще дечого натворив. Карочє, ще той бешкетник. Але ж смачно вийшло. Я не міг зупинитися. Перестав їсти лише тоді, коли вимазав своїми вусами дно миски. Спробуйте і ви, бо там такий баланс всього, шо збожеволіти можна. Бест вінегрет евер, простигосподи. Посилання на рецепт в профілі. Цьом.

A post shared by Ievgen Klopotenko (@klopotenko) on

Популярные статьи сейчас

Наташа Королева после измен Тарзана зажгла с юным дагестанцем: «Это было невероятно»

ПриватБанк ошарашил новым лимитом с 1 октября, какие деньги могут не принять: "На одного клиента не больше..."

Любовница Тарзана со слезами на глазах удивила признанием, Королевой это не понравится: "Порывай возвели в лик святых..."

Беда в семье Шоптенко из "Танців з зірками", муж обратился к украинцам: "Буду честен..."
Показать еще

Для приготовления винегрета понадобится:

  • 1 буряк
  • 1 морковь
  • 1 горстка лесных орехов
  • 1 авокадо
  • 2-3 ст. л. подсолнечной олии
  • 1-2 с. л. бальзамического уксуса
  • 1 ч. л. французской горчицы в зернах
  • Соль\перец

Рецепт

Буряк и морковь тщательно вымойте и обсушите бумажным полотенцем. Оберните фольгой и запекайте в духовке при температуре в 180 градусов 1-1,5 часа.  После этого дайте продуктам остыть, а уже после этого очистите их. Нарежьте средним кубиком.

Авокадо разрежьте пополам, уберите косточку и ложкой выберите мякоть. Также нарежте средним кубиком.

Заправка для винегрета

Соедините все овощи в миске, добавьте 1-2 ст.л. бальзамического уксуса, 1 ч.л. горчицы и 2-3 ст.л. подсолнечной олии. Доведите до вкуса при помощи соли-перца, после чего добавьте орехи.

Напомним, что победитель "Мастер Шеф" Клопотенко поделился простым рецептом острой аджики: "Невероятно вкусно".

Как сообщала Politeka, победитель "Мастер Шеф" Клопотенко поделился рецептом простых и вкусных пельменей: "Главный секрет..."

Также Politeka писала, что победитель "Мастер Шеф" Клопотенко рассказал, как правильно жарить бананы: «Это бомба».