Украинский повар и победитель «Мастер Шефа» Евгений Клопотенко поделился рецептом идеальной лазаньи

Об этом он рассказал у себя в Instagram, передает Politeka.

«Лазанья - это как паста болоньезе, только сделанная из макарох-мутантов и запеченная. Все остальное - тупо одинаковое, смотрите сами. Начинаем с теста. Берем 400г муки, 8 желтков, 2 яйца, 3 ст. л. масла, 1 ст. л. воды, соль и все смешиваем. Это самый сложный процесс, потому что тесто плотное и надо хорошенько попотеть. Но я посчитал и забросил все это в свою кухонную машину… . Тесто получилось таким, будто его сам боженька вымешивал. Должен признаться, что даже святые руки Евгения Клопотенка так не смогут. Далее я взял телятину (800-900г) и превратил ее в фарш.

После этого, утверждает Клопотенко, он занялся соусом.

«После того начал делать соус болоньезе. Обжарил лук с чесноком, добавил нарезанные стебли сельдерея (2 шт), фарш и перемешал. Когда фарш потемнел, налил красное сухое вино (100 мл), дал ему выпариться и заполнить кухню и мой мозг пьянящими парами. Через 5 минут налил томатный сок (1 стакан), добавил соль-перец и подержал то все еще 5-10 минут на огне», - говорится в тексте сообщения.

Главные отличия, по словам повара, начинаются после того, как вы раскачаете тесто.

«Для пасты я нарезаю тесто тонкими полосками, отвариваю его несколько минут, а затем смешиваю с соусом. А для лазаньи режу тесто крупными листами, чтобы оно полностью занимало плоскость формы. Затем натираю 300г сыра… . Беру форму, смазываю ее бешамелем, выкладываю лист теста, добавляю болоньезе, немного бешамеля, сыр и повторяю это 3 раза. Последний слой теста смазывается бешамелем и посыпается сыром. Затем все то ставится в духовку: 180 градусов, 40-50 минут», - рассказал он.

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