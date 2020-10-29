Українська телеведуча Леся Нікітюк подражнила шанувальників, показавшись перед ними в сукні з декольте

Знімок був опублікований на фан-сторінці зірки в Instagram, передає Politeka.

Так, на фотографії Нікітюк позує в білосніжній сукні з декольте, яке було доповнено елегантними вставками. При цьому через волосся, зачіски і самого вбрання частина шанувальників були в розгубленості, на кого схожий їх кумир.

"Не можу зрозуміти, на кого більше схожа. Ти Клеопатра або Полякова?",» приголомшлива«, " Леся, ви красуня. 100 балів вам за вашу красу",» це пожежа", - пишуть вони.

Як повідомлялося до цього, зірка українського телебачення Леся Нікітюк здивувала незвичайним тілом на новій жартівливій фотографії

Так на новому фото ведуча постала в незвичайному вигляді: у неї з'явилися дві додаткових пари рук. "Шестирукая" Нікітюк тримає шість різних страв і досить посміхається, дивлячись в камеру. З одягу на ній короткі джинсові шортики, білий топ і вільна накидка кольору слонової кістки. Завершує образ ведучої стильна капелюшок.

"Моя мама, коли раптово прийшли гості", - підписала знімок Леся.

Нагадавши, довгонога Леся Нікітюк у леопардовому міні викликала фурор, несподівані фото.

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