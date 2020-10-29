Украинская телеведущая Леся Никитюк подразнила поклонников, показавшись перед ними в платье с декольте

Снимок был опубликован на фан-странице звезды в Instagram, передает Politeka.

Так, на фотографии Никитюк позирует в белоснежном платье с декольте, которое было дополнено элегантными вставками. При этом из-за волос, прически и самого наряда часть поклонников были в растерянности, на кого похож их кумир.

«Не могу понять, на кого больше похожа. Ты Клеопатра или Полякова?», «ошеломительная», «Леся, вы красотка. 100 баллов вам за вашу красоту», «это пожар», - пишут они.

Как сообщалось до этого, звезда украинского телевидения Леся Никитюк удивила необычным телом на новой шутливой фотографии

Так на новом фото ведущая предстала в необычном виде: у нее появились две дополнительных пары рук. «Шестирукая» Никитюк держит шесть разных блюд и довольно улыбается, глядя в камеру. Из одежды на ней короткие джинсовые шортики, белый топ и свободная накидка цвета слоновой кости. Завершает образ ведущей стильная шляпка.

«Моя мама, когда внезапно пришли гости», - подписала снимок Леся.

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