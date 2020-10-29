Прима-балерина Катерина Кухар, яка є суддею шоу "Танці з зірками" похвалилася пристрасним виконанням" Кармен» з чоловіком Олександром Стояновим

Знімки були опубліковані в Instagram, передає Politeka.

"Великі нації пишуть свою історію в книзі мистецтва...Ця книга створюється щодня і що в ній буде написано в майбутньому, залежить від кожного з нас! Congrats on World ballet day", - йдеться в повідомленні.

На опублікованих знімках видно, як Кухар виконує танець з чоловіком. Шанувальники високо оцінили виступ балерини з чоловіком Олександром Стояновим.

"Ви фантастичні. Пишаюся тим, що ви залишитеся в Україні і зробите нашу країну набагато краще», «даруєте красу і мистецтво. Творіть, надихайте!", "боже, які ви красиві», «як естетично і прекрасно», "найкраща", - пишуть вони.

До цього повідомлялося, що суддя шоу» Танці з зірками", прима-балерина Катерина Кухар видала все, що думає про успіхи конкурсантів

Так, артистка нагадала, що Юлія Саніна вийшла після травми на паркет і «не подавала прекрасно станцювала», а Надя Мейхер всупереч невдачі змогла зібрати волю в кулак і з третього разу виконала складну підтримку в кінці номера.

Не забула Кухар і про свою фаворитку-Санте Дімопулос.

Нагадавши, прискіпливу Кухар не пробачили за нову витівку на»Танцях з зірками".

Як повідомляла Politeka, безсоромна Нікітюк відвела у Фреймут красеня з "Танців з зірками", кадри пристрасті:"Скоро дитина з'явиться".

Також Politeka писала, що новий скандал після "Танців з зірками", Фреймут і Кухар рознесли через відхід Петрожицької.