Судья шоу «Танці з зірками», прима-балерина Ектерина Кухар выдала все, что думает об успехах конкурсантов
Артистка опубликовала новый пост в своем Инстаграм, который посвятила танцевальному шоу. Об этом пишет Politeka.net.
По словам Кухар, к девятому эфиру зрители смогли увидеть настоящий характер участников и их жажду к победе.
Так, артистка напомнила, что Юлия Санина вышла после травмы на паркет и «не подав виду прекрасно станцевала», а Надя Мейхер вопреки неудаче смогла собрать волю в кулак и с третьего раза исполнила сложную поддержку в конце номера.
Не забыла Кухар и о своей фаворитке – Санте Димопулос.
Пышногрудая «невеста» Харламова показала, как ее осчастливили на диване: «Съемка пошла не по плану»
"Бери чемоданы, билеты тебе купим": Усика гонят прочь из Украины, боксер резко ответил
Кароль едва вместила декольте в бесстыжее платье, Горбунов пытался смотреть в глаза: "Тина сверху, Юра снизу"
Фигуристая "невеста" Харламова покуражилась в постели в позе жабки: "Моя ты козочка"
«Остается блестящей отличницей из эфира в эфир», - отметила судья.
Сергея Мельника и его партнершу Кухар отнесла к тем, кто не перестает ее удивлять.
А вот меньше всего похвалы досталось Сергею Танчинецу и Оле Фреймут, с которой у Кухар до этого был конфликт.
«И есть ребята, которые продолжают искать себя в танце – Сергей Танчинец и Оля Фреймут. И это абсолютно нормально, ведь каждому нужно столько времени, сколько нужно… В любом случае нам судьям, и уверена, нашим зрителям, нравится наблюдать за тем, как участники шоу идут к своей победе», - подытожила знаменитость.
Она также опубликовала свое фото, на котором позирует в нежном платье со спущенными плечами и оригинальном украшении на голову с перьями.
Напомним, придирчивую Кухар не простили за новую выходку на «Танцях з зірками».
Как сообщала Politeka, бесстыжая Никитюк увела у Фреймут красавчика из "Танців з зірками", кадры страсти: "Скоро ребенок появится".
Также Politeka писала, что новый скандал после "Танців з зірками", Фреймут и Кухар разнесли из-за ухода Петрожицкой.