Судья шоу «Танці з зірками», прима-балерина Ектерина Кухар выдала все, что думает об успехах конкурсантов

Артистка опубликовала новый пост в своем Инстаграм, который посвятила танцевальному шоу. Об этом пишет Politeka.net.

По словам Кухар, к девятому эфиру зрители смогли увидеть настоящий характер участников и их жажду к победе.

Так, артистка напомнила, что Юлия Санина вышла после травмы на паркет и «не подав виду прекрасно станцевала», а Надя Мейхер вопреки неудаче смогла собрать волю в кулак и с третьего раза исполнила сложную поддержку в конце номера.

Не забыла Кухар и о своей фаворитке – Санте Димопулос.

«Остается блестящей отличницей из эфира в эфир», - отметила судья.

Сергея Мельника и его партнершу Кухар отнесла к тем, кто не перестает ее удивлять.

А вот меньше всего похвалы досталось Сергею Танчинецу и Оле Фреймут, с которой у Кухар до этого был конфликт.

«И есть ребята, которые продолжают искать себя в танце – Сергей Танчинец и Оля Фреймут. И это абсолютно нормально, ведь каждому нужно столько времени, сколько нужно… В любом случае нам судьям, и уверена, нашим зрителям, нравится наблюдать за тем, как участники шоу идут к своей победе», - подытожила знаменитость.

Она также опубликовала свое фото, на котором позирует в нежном платье со спущенными плечами и оригинальном украшении на голову с перьями.

Напомним, придирчивую Кухар не простили за новую выходку на «Танцях з зірками».

Как сообщала Politeka, бесстыжая Никитюк увела у Фреймут красавчика из "Танців з зірками", кадры страсти: "Скоро ребенок появится".

Также Politeka писала, что новый скандал после "Танців з зірками", Фреймут и Кухар разнесли из-за ухода Петрожицкой.