Зірка Victoria's Secret Жизель Олівейра похвалилася бездоганним тілом, влаштувавши фотосесію в гольфі й джинсах

Як повідомляє Politeka, кадри були опубліковані в Instagram.

Так, знаменитість елегантно сіла в кадр, використавши для образу лише гольф і джинси. Дівчина була навіть без взуття. А через те, що фотосесія була зроблена чорно-білою, в кадрі було не помітно її макіяжу.

Проте, це модель вирішила обіграти ідеальними позами. Спершу вона сидить на підлозі, а тут – вже стоїть із задертими руками.

Не менш ефектним виглядає кадр, де Олівейра сперлася руками назад, елегантно примостившись на землі.

"... з чарівними лінзами", - коротко йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що шанувальники високо оцінили красу кумира, про що говорить те, що відбувається під кадрами.

"Позаземна», «дуже круто», «класика», «та ти красуня – слів не підібрати», «солодке обличчя», «до чого ж красиво – бомба», "ти ще ніколи не виглядала так абсолютно", - пишуть вони.

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