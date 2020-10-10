Популярная модель Жизель Оливейра, которая является звездой Victoria’s Secret, похвасталась фигурой в оригинальном купальнике
Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм девушка опубликовала серию фото, сделанных возле моря. Она была одета в голубой купальник необычного дизайна. Трусики с завышенной талией подчеркнули округлые бедра звезды, а лифчик в виде небольших клаптиков ткани прикрыл только самое интимное.
Девушка позировала на камеру, показывая себя со всех сторон. Благодаря уникальному пейзажу, фото Жизель выглядели очень сочно.
«Изюминка моего наряда», - подписала фото модель.
За день пост модели собрал почти 13 тысяч лайков. В комментариях ей оставили массу приятных слов.
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«Великолепно», «Оглушающая!», «Ой, идеально», «Выдающаяся фигурка», «Красивая», «Афродита», «Я сначала подумал, что это Адриана Лима», «очень горячая», «Милая леди», «Отличные кадры», - пишут пользователи сети.
Ранее мы писали, что Жизель Оливейра поразила невероятно дерзким образом. Девушка была одета в коротенькие шортики с завязками по бокам, через которые просматривались ее бедра. Сверху Оливейра надела кожаную рубашку, которую специально расстегнула, засветив загорелый животик.
Кроме этого, недавно Оливейра в тесном топике наклонилась так низко, что ее бюст едва не вывалился на стол. Модель без стыда посветила пышной грудью на радость фанатов.
Напомним, что Жизель Оливейра в смелом топе покрасовалась перед камерой.
Как сообщала Politeka, Жизель Оливейра сорвала с себя рубашку и показала все, чем гордится: "Изюминка".
Также Politeka писала, что Жизель Оливейра изумила видом сзади в крохотных шортах: «Черная пантера».