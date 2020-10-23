Бразильская модель Жизель Оливейра, которая является ангелом бренда Victoria’s Secret, поразила красотой в смелом наряде

Снимки красотка опубликовала в Instagram, передает Politeka.

«Настроение…» - коротко сказано в подписи.

На снимках Оливейра позирует в черном облегающем наряде, который она накинула на голое тело. В какой-то момент модель решила его распахнуть, оголив загоревшее тело. Также красотка поделилась снимками, на котором игриво «стреляет» глазами. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Ох, этот взгляд…», «вау, фотограф действительно хорош», «выглядишь очень круто, принцесса», «до чего же ты хороша», «красоточка», «абсолютный идеал», «выглядишь очень мило», - пишут они.

До этого мы писали, что Жизель Оливейра, звезда известного бренда Victoria’s Secret, похвасталась фигурой в дерзком мини

«Чувствую себя очень мило в моем новом сете», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на кадрах Оливейра позирует в мини-юбке и топе, эффектно показывая идеальный загар. Также можно заметить, что красотка немного вспотела под лучами осеннего солнца.

Напомним, что Жизель Оливейра изумила видом сзади в крохотных шортах: «Черная пантера».

Как сообщала Politeka, Жизель Оливейра побаловала сочным видом в бикини: «Афродита».

Также Politeka писала, что Жизель Оливейра поиграла бюстом на камеру, застыв в неприличной позе: жаркие кадры.