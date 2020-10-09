Известная модель Victoria’s Secret Жизель Оливейра пококетничала перед камерой в соблазнительном купальнике

Красотка поделилась новыми жаркими снимками на своей странице в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

На снимках модель позирует в милом слитном купальнике бордового цвета в белый горошек. Наряд не имеет лямок, зато отличается необычным дизайном с разрезами под грудью и на животе.

Оливейра соблазнительно позирует перед камерой, демонстрируя свое загорелое тело. На одном из фото красотка кокетливо схватилась руками за грудь, слегка наклонившись вперед.

Ее пляжный образ дополняет гламурный макияж и стильные очки красного цвета.

Поклонники модели не могли пройти мимо таких сочных фото и буквально засыпали ее комплиментами.

Ранее мы писали, что Оливейра показала самые красивые места своей фигуры .

Известная красотка показала, как отдыхает на пляже на закате солнца. Модель предстала в голубом купальнике, который сидел на ней просто, как влитой.

Примечательно, что верх был довольно соблазнительным, в отличие от низа - плавок на высокой посадке.

Треугольники ткани немного сжались на тончайших бретельках, прикрывая грудь Жизель. Звезда поиграла прелестями в белой рубашке, которую позже с себя сорвала, чтобы лучше продемонстрировать чудесную фигуру.

Напомним, роскошная брюнетка из Victoria’s Secret сорвала с себя рубашку и показала все, чем гордится.

Как сообщала Politeka, бесстыжая брюнетка из Victoria’s Secret распахнула рубашку, показав, чем соблазняет мужчин: «Космос».

Также Politeka писала, что жгучая брюнетка из Victoria’s Secret изумила видом сзади в крохотных шортах: «Черная пантера».